ÆüËÜ¥Ï¥à¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ¤¬à¿ÀÁöÎÝá¡¡ÆóÅð¢ª»°Åð¢ªÀ¸´Ô¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡¡¢¡¥é¥°¥¶¥¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2024¡¡¥Á¥§¥³¡½ÆüËÜ¡Ê10Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¡Ë
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ¤¬¼«Ëý¤Î²÷Â¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡7²óÌµ»à¤«¤é½ÐÎÝ¤·¤¿ËÒ½¨¸ç¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÂåÁö¤ÇÅÐ¾ì¡£¸»ÅÄÁÔÎ¼¤ÎÂÇÀÊ¤Ç1¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÁê¼êÅê¼ê¤Î°ìÎÝ¸£À©¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿·Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢Í··â¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆóÅð¤ËÀ®¸ù¡£¤µ¤é¤Ë3µåÌÜ¤Ç»°Åð¤â·è¤á¤¿¡£Â³¤¯4µåÌÜ¤ò¸»ÅÄ¤¬Æó¥´¥í¤È¤¹¤ë¤ÈËÜÎÝ¤ØÀ¸´Ô¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï18ÅðÎÝ¤ò·è¤á¤¿ðêÂÌÅ·¤Ï¡¢½é¤ÎÂåÉ½¤Ç¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£