¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡Ø¥¥é¥Á¥ã¥ì2024¡Ù¥°¥é¥ó¥×¥êÈ¯É½¡¡¥â¥Ç¥ëÉôÌç¡¦Ã«¸ýè½»Ò¤µ¤ó¡Ö¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê£²£±¡Ë¤ä½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¡Ê£²£²¡Ë¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¼çºÅ¤Î¥¥Ã¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¥¥é¥Á¥ã¥ì£²£°£²£´¡×¤Î·è¾¡Âç²ñ¤¬£±£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥é¥Ã¥×¡¢¥À¥ó¥¹¤Î£³ÉôÌç¤Ç¶¥¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬È¯É½¡£¥â¥Ç¥ëÉôÌç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿ÀÅ²¬¸©ºß½»¤ÎÃ«¸ýè½»Ò¤µ¤ó¡Ê£¹¡Ë¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£Æ´¤ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢½÷»Ò¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö¥Ë¥³¡ù¥×¥Á¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Î»³¹øÍý¼Ó¤È¡¢½÷»Ò¾®ÃæÀ¸¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö¥Ë¥³¥é¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Î¾¾Èø¤½¤Î¤Þ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÉþ¤òÃå¤³¤Ê¤»¤ë¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È½é¡¹¤·¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥é¥Ã¥×ÉôÌç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Î¿ù±º´õÇ«¡Ê¤Í¤Í¡á£±£³¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤¦¤Þ¤¯¥é¥Ã¥×¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÀµÄ¾¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£ÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡¥À¥ó¥¹ÉôÌç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÊ¡Åç¸©ºß½»¤Îº£ÌîÄ«ÍÛ¡Ê¤¢¤µ¤Ò¡á£±£±¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥¥é¥Á¥ã¥ì¡ÊÄ©Àï¡Ë¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¡Ö£Ä¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¡£¾Íè¤ÏÀ¤³¦½é¤ÎÆüËÜÈ¯¥×¥í¥À¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡Ö£Ä¥ê¡¼¥°¡×¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ç¥ëÉôÌç¤Î¡Ö¥Ë¥³¡ù¥×¥Á¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»°½Å¸©ºß½»¤Î´Ý»³ÚçÆà¡Ê¤¢¤ó¤Ê¡á£±£²¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö¥Ë¥³¡ù¥×¥Á¡×¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤¬·èÄê¡£¡Ö¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£½÷Í¥¤µ¤ó¤ä¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥¥é¥Á¥ã¥ì¡×¤Ï¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Î¼ã¤¯¤Æ¥¥é¥Ã¤È¸÷¤ëºÍÇ½¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡££³ºÐ¡ÁÃæ³Ø£³Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤ÎÃË½÷¤¬ÂÐ¾Ý¡£º£Ç¯¤Ç£±£¸²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÁ´¹ñ£¶ÅÔ»Ô¤ÎÍ½Áª²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥é¥Ã¥×ÉôÌç£²£³¿Í¡¢¥â¥Ç¥ëÉôÌç£·£´¿Í¡¢¥À¥ó¥¹ÉôÌç£±£´ÁÈ¡Ê£³£²¿Í¡Ë¤Î¹ç·×£±£±£±ÁÈ¡Ê£±£²£¹¿Í¡Ë¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£