FANTASTICSÇÉÀ¸¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØFANTASTIC6¡Ù¤¬¿·´¶³Ð¥é¥¤¥Ö´°Áö¡¡À¥¸ýóÕÌï¡Ö¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡£Æ£Á£Î£Ô£Á£Ó£Ô£É£Ã£ÓÆâ¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦£Æ£Á£Î£Ô£Á£Ó£Ô£É£Ã£¶¡Êß·ËÜ²Æµ±¡¢À¥¸ýóÕÌï¡¢ËÙ²Æ´î¡¢ÌÚÂ¼·Å¿Í¡¢È¬ÌÚÍ¦À¬¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¡Ê¹¾Åì¶è¡Ë¤Ç¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö£Â£Á£Ã£Ë¡¡£Ô£Ï¡¡£Ô£È£Å¡¡£Í£Å£Í£Ï£Ò£É£Å£Ó¡¡£Ð£Á£Ò£Ô£´¡×¤ÎÀé½©³Ú¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î¿ØÆâ¹§Â§¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¥Ö¡¼¥Ö¡¼¡×¤Î¹õÀ¥½ã¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡£Æ£Á£Î£Ô£Á£Ó£Ô£É£Ã£Ó¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø£Æ£Õ£Î¡ª£Æ£Õ£Î¡ª£Æ£Á£Î£Ô£Á£Ó£Ô£É£Ã£Ó¡Ù¤È¤ÎÏ¢Æ°´ë²è¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Èº´Æ£Âç¼ù¤ò½ü¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼£¶¿Í¤ÇÁ´¹ñ£¶ÅÔ»Ô£²£¹¸ø±é¤Ç¡¢¼«Í³¤Ê²Î¤È¼Çµï¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Âè£´²ó¸ø±é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö³Ø±à¡×¤È¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥Ð¡¼³Ú¶Ê¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£¼Çµï¤Ç¤ÏÀ¥¸ý¡¢ß·ËÜ¡¢ÌÚÂ¼¤¬¡ÖÝæ»ÖÔ¥¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥ä¥ó¥¡¼É÷¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤ËÈ¬ÌÚ¡¢ÃæÅç¡¢ËÙ¤Ï½÷Áõ¤ËÄ©Àï¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶¿Í¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¡¢ËÜºî¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿À¥¸ý¤Ï¡¢¸ø±é¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö³§¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉð´ï¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È¬ÌÚ¤ÈÃæÅç¤âÀ¥¸ý¤Î±éµ»¤òÀä»¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¤Î¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿È¬ÌÚ¤Ï¡Ö¤â¤·¼¡¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¥¬¥é¥Ã¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¼«Í³¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¸ø±é¤ÎÎÉ¤µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡×¤È¼¡²ó³«ºÅ¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£