アメリカ大統領選挙で米国第一主義を掲げるトランプ氏が勝利したことにより、株価が上昇しています。経済成長を促す政策が打たれるとの期待によるものですが、一方で関税の引き上げも打ち出しており、日本企業の中には打撃を避けられないところもありそうです。先行き不透明な時代ですから、金融資産を運用する際には、安定資産との併用がおすすめです。この記事では、All Aboutのマネー編集部が最新の金利情報をもとに厳選した「100万円まで元本が保証されている定期預金」をご紹介しています(金利は2024年11月5日時点)。

キャンペーン金利とは?

100万円を1年間預け入れるなら?おすすめの銀行5つ

ペイオフとは?

銀行の金利というとどの銀行でも同じように見えますが、期間限定の高金利キャンペーンや新規口座開設者向けキャンペーンなどを実施している金融機関もあります。今回はそんなキャンペーン金利を含めた定期預金の中から、「100万円を1年間預け入れるのに適した定期預金」を提供している銀行を5つ、ピックアップしてみました。ご紹介するのは以下の5つの銀行です。SBJ銀行●商品名:100万円上限定期預金<ミリオくん>●金利:0.60%●預入期間:1年●預入金額:1円以上100万円以下(1円単位)※1人1口座、100万円まで。UI銀行●商品名:スーパー定期預金●金利:0.55%●預入期間:1年●預入金額:1円以上1000万円未満(1円単位)オリックス銀行●商品名:eダイレクト定期預金〜インターネット取引専用預金〜スーパー定期●金利:0.50%●預入期間:1年●預入金額:100万円以上300万円未満(1円単位)※新規口座開設の場合は、優遇金利定期預金キャンペーンの対象となる。2024年12月1日までに口座開設した場合、優遇金利定期預金が作成できる期間は2024年12月2日〜2025年1月5日で、優遇金利は6カ月年1.00%、1年年0.70%となる(預入上限金額1000万円)。い△ぞら銀行●商品名:円定期預金 BANK The 定期【BANK口座限定】●金利:0.45%●預入期間:1年●預入金額:50万円以上(1円単位)※新規口座開設の場合は、3カ月もの定期預金の「BANK The Giftスペシャル定期」が利用できる。2025年2月28日までに口座開設した場合、適用利率は年1.50%、預入金額50万円以上、預入可能期間2024年11月18日〜2025年3月31日。1人500万円が上限で、募集総額が400億円に到達した時点で取扱い終了。ヅ豕スター銀行●商品名:スターワン円定期預金プラス<インターネット限定>●金利:0.45%●預入期間:1年●預入金額:50万円以上(1円単位)※新規口座開設の場合は、優遇プランの対象となり、金利年0.60%となる。預入期間は1年で、預入金額50万円以上。預金保険制度(ペイオフ)とは金融機関が破綻した場合に、預金保険機構が元本1000万円までとその利息の払い戻しを保証する仕組みのことです。普通預金や定期預金が保護の対象になります。一方、外貨預金などは対象外となりますので、お手持ちの資金を運用する際には注意が必要です。また、1つの金融機関に1000万円以上預けている場合は、他の金融機関に預けるなど資産の分散をしておくと安心です。(文:All About 編集部)