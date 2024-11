韓国の男性7人組「ENHYPEN」が9、10日の両日、初のベルーナドーム公演を行った。K―POPボーイグループとしては史上最速となる3都市のドームツアーの幕開けとなり、2日間で約6万5000もENGENE(エンジン、ファンの総称)を魅了した。

ド派手な幕開けだった。漆黒の衣装に着た7人がV字に並び大歓声を浴びながら登場。バックダンサーを従えて、「Brought The Heat Back」で幕開け。火柱やテープが飛び交うなどド派手な演出で開幕からENGENEの心をつかんだ。

同所での初単独公演。SUNGHOON(ソンフン、21)は「単独で初めてで、立てて光栄です。悔いのないように楽しく遊びましょう」と日本語であいさつ。「自然共生型ドーム」という風が吹き込む仕様となっているだけに、HEESEUNG(ヒスン、23)が「寒いですか?寒いENGENEは僕が抱きしめてあげますよ」と甘くささやき、続けてJAKE(ジェイク、21)も「もっと熱く抱きしめてあげます」と会場を熱くさせた。

コンセプトは「過去と現在、未来を盛り込んだ成長ストーリー」。2020年のデビューから駆け抜けてきた4年間を体現するように、デビューミニアルバムに収録されている「Given−Taken」から、最新アルバムに収録されている「XO(Only If You Say Yes)」まで26曲を届けた。

同所を皮切りに、みずほPayPayドーム福岡、京セラドーム大阪を巡る。デビュー約4年での3都市ドームツアーは、K―POPボーイグループとしては史上最速。また、今ツアーはワールドツアーの一環として行われ、先月5、6日にはグループ初の韓国スタジアム公演を実現。オンライン配信で82の国と地域のファンが視聴するなど世界的に注目を集めた。