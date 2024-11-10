¥¢¥á¥Õ¥È´Ø³ØÂç¡¡´°ÇÔ¤ÎÂçÂ¼ÏÂµ±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ´ÎÏ¡×¤ò¶¯Ä´¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤¬¡Ä¡×
¡¡¡þ´ØÀ¾³ØÀ¸¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£±Éô¥ê¡¼¥°¡¡ºÇ½ªÀá¡¡´Ø³ØÂç14¡¼24Î©Ì¿Âç¡Ê2024Ç¯11·î10Æü¡¡ËüÇîµÇ°¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡°ìÅÙ¤â¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢´Ø³ØÂç¤Ï¥²¡¼¥à¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤òÊ¹¤¤¤¿¡£167¡¼412¤Î³ÍÆÀ¥ä¡¼¥É¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢²¦¼Ô¤é¤·¤«¤é¤Ì»î¹çÆâÍÆ¡£ÂçÂ¼ÏÂµ±´ÆÆÄ¤â¡ÖODK¡Ê¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡¢¥¥Ã¥¥ó¥°¡Ë¤È¤â¤Ë´°ÇÔ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È°¤Ó¤ì¤º¡¢ÇÔÀï¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤Î´ØÂçÀï¤ÇÉé½ýÂà¾ì¤·¤¿QBÀ±Ìî½¨ÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤ä¡¢¼çÎÏRB¤Îß·°æ¿Ò¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼³°¡£¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Ë1Ç¯À¸¤¬4¿ÍÊÂ¤Ó¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÇÀï¤Ã¤¿¡£¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤¬¡Ä¡×¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢»Ø´ø´±¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ì¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç·è¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤¬¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£½àÈ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤¬½àÈ÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ä¡×
¡¡´ØÀ¾2°Ì¤ÇÁ´¹ñ¤Ø¿Ê¤ß¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï·ÄÂç¡Ê23Æü¡¢¿À¸Í¥æ¥Ë¥Ð¡¼¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢½çÅö¤Ê¤é½à·è¾¡¤ÏºòÇ¯¤Î¹Ã»Ò±à¥Ü¥¦¥ë¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿Ë¡Âç¡Ê30Æü¡¢¤¨¤É¤ê¤¯¡Ë¤È¤ÎºÆÀï¤Ë¤Ê¤ë¡£