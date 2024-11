G-DRAGONからBTS ジンまで、人気アイドルたちがソロ歌手として続々とカムバック！

“信じて聞く”ソロシンガーたちが続々とカムバックしている。秋を迎え、K-POPを代表するグループに所属しているメンバーたちが、相次いでソロカムバックを宣言した。順を追って公開される彼らのソロ曲が今秋、リスナーのプレイリストを多彩に彩る見通しだ。BIGBANGのG-DRAGONは先月31日、ニューデジタルシングル「POWER」を発表。彼のカムバックは2017年にリリースしたミニアルバム「クォン・ジヨン」以来、なんと7年4ヶ月ぶりとなり、この日を待ち望んでいたファンの熱い反応が続いている。

新曲「POWER」は、クセになる中毒性の高いビートの上にG-DRAGONの強烈なラップが加わったナンバーで、ウィットに富んだ歌詞も魅力の一つだ。31日に楽曲が公開されると、韓国の主要音楽配信サイトで1位を席巻し、変わらない人気をうかがわせた。彼は11月23日に京セラドーム大阪で開催される「2024 MAMA AWARDS」に出演が決定しており、日本でどのようなステージを披露するのか、関心が高まっている。最近JTBC土日ドラマ「家いっぱいの愛」「ゴドーを待ちながらを待ちながら」で俳優としての地位を固めたミンホは、11月4日、1stフルアルバム「CALL BACK」を発売。2008年、SHINeeのメンバーとして音楽界にデビューした彼はグループとして多数のヒット曲を発表しただけでなく、2022年12月にソロデビューアルバム「CHASE」をリリースした。ソロアーティストとして2度目に披露するアルバム「CALL BACK」には、多彩なジャンルの10曲が収録された。この中でタイトル曲に選ばれた「CALL BACK」は重みのあるベースサウンドと叙情的ながらも強烈なピアノラインが合わさったポップジャンルの楽曲だ。彼は迷わず相手に直進して気持ちを伝えるという内容の歌詞を甘いボーカルで歌った。特別なコラボも注目を浴びた。彼は収録曲「Because Of You(Feat.NINGNING of aespa)」でNINGNINGと息を合わせた。さらに「FIREWORKS(Feat.ソヒ of RIIZE)」ではRIIZEのソヒと相乗効果を発揮した。SUPER JUNIORのイェソンは5日、6thミニアルバム「It's Complicated」でカムバックした。同名のタイトル曲は、新たな感情が生まれた時に抱く不慣れな感情、定義できない複雑な心境を収めた歌詞と、彼のパワフルなボーカルが調和した楽曲だ。ミュージックビデオでは、現在tvNドラマ「ジョンニョン:スター誕生」に出演しているウ・ダビと共演し、演技を披露した。彼はカムバックと共に、来年ソウルでソロコンサートを開催することも発表し、ファンを喜ばせた。DAY6のリーダーでボーカル兼ギターを担当しているソンジンも5日、ソロデビューアルバム「30」を発売。「30」はソンジンが30歳になった時点で、30歳になるまでの経験を10個の物語にまとめた作品だ。彼はタイトル曲「Check Pattern」をはじめ、「童話の中の子供のように」「何もしたくない」「どこにもいない君を」「木は結局冬を耐え抜くだろう」「Wednesday Night」「EASY」「You Wake Me Up」「I don't wanna lose」「Memories」まで、多彩な音とメッセージを込めた。彼はデビュー曲「Congratulations」から今も愛され続けている「1ページになれるように」「Melt Down」「HAPPY」など、DAY6の代表曲の制作に参加したシンガーソングライターだ。今回のアルバムでも全曲の作詞・作曲を務めた。今作では時には柔らかく、時には軽快でパワフルな彼の訴えるようなボーカルを堪能することができる。NCTのドヨンは6日、ニューシングル「眩しいほど輝かしい」を発売。彼は今回の新曲を通じて、20代後半になった若者が感じる多彩な感情を表現した。彼は4月にリリースした1stソロアルバム「YOUTH(青春の泡沫)」を通じて、しっかりとした歌唱力と甘いボイス、繊細な表現力を見せ、K-POPを代表する次世代ボーカリストとして地位を固めた。若者たちの心を癒す共感できる音楽で反響を呼んだだけに、ニューシングルを通じて聞かせてくれる声とストーリーにも注目が集まった。