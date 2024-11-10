＜個人投資家の予想＞ 11月10日 18時 ＜個人投資家の予想＞ 11月10日 18時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(9816) ストライダズ 東証スタンダード

(7719) 東京衡機 東証スタンダード

(2586) フルッタ 東証グロース

(4475) ＨＥＮＮＧＥ 東証グロース

(6920) レーザーテク 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(5535) ミガロＨＤ 東証プライム

(4061) デンカ 東証プライム

(9166) ＧＥＮＤＡ 東証グロース

(2268) サーティワン 東証スタンダード

(2831) はごろも 東証スタンダード





出所：MINKABU PRESS



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