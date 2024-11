JUNGWON(ジョンウォン)、HEESEUNG(ヒスン)、JAY(ジェイ)、JAKE(ジェイク)、SUNGHOON(ソンフン)、UNOO(ソヌ)、NI-KI(ニキ)からなる7人組グローバルグループのENHYPEN(エンハイプン)が11月9日・10日と埼玉・ベルーナドームより『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』を開幕した。

写真:ツアー開幕を告げるメンバーショット/動画:ベルーナドームで披露した「XO (Only If You Say Yes)」

■「この日が来るのをずっと楽しみにしてました」

ENHYPEN日本公式X(旧Twitter)では「ワールドツアー日本公演、開幕。この日が来るのをずっと楽しみにしてました」というメッセージとともに、全4点の写真を公開。

公開されたのは、シックな黒スーツに身を包んだ麗しいメンバー集合ショット、ENGENE(エンジン/ENHYPENのファンネーム)とその手に掲げられたペンライトの光で埋め尽くされた会場の様子、MC中のメンバーを後ろからとらえたショット、バックヤードでのメンバー集合ショットである。

他にも、ENHYPEN公式Instagramには11月9日公演で披露された「XO (Only If You Say Yes)」の様子が一部公開されているので、あわせてチェックしてほしい。

なお、本ツアーは12月に福岡・みずほPayPayドーム福岡、来年2025年1月には大阪・京セラドーム大阪での各2デイズ公演を控えている。

■ツアー情報

『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』

12/28(土)福岡・みずほPayPayドーム福岡

12/29(日)福岡・みずほPayPayドーム福岡

[2025年]

01/25(土)大阪・京セラドーム大阪

01/26(日)大阪・京セラドーム大阪

『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』特設サイト

https://enhypen.hybejapan.events/walk_the_line_in_japan

■写真:ツアー開幕を告げるメンバーショット

■動画:ベルーナドームで披露した「XO (Only If You Say Yes)」