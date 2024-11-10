ÃæµïÀµ¹¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¡ª»Ï¤Þ¤ë¤«¤é¤Í¡£¸«¤Æ¤ß¤Æ¡×¡¡¡È¤Ë¤ï¤«¡É¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë´ÑÀïË¡¤âÄó°Æ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤¬9Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÃæµïÀµ¹¡¡ON¡õON¡¡AIR¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ò¡È¤Ë¤ï¤«¡É¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë°ì¤Ä¤Î´ÑÀïË¡¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡13Æü³«Ëë¤Î¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡presents¡¡Âè3²óWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ç¤âºòÇ¯3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸øÇ§¥µ¥Ý¡¼¥È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡×¤òÌ³¤á¤ëÃæµï¡£¡È¤Ë¤ï¤«¡É¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤â¼«¿È¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿ÌòÌÜ¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¼«Á³¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤âÎÏ¤¬¤³¤â¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¡ª»Ï¤Þ¤ë¤«¤é¤Í¡£¸«¤Æ¤ß¤Æ¡×¤ÈÌîµå¤Ë¤Ï´Ø¿´¤¬Çö¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤º¤Ï´ÑÀï¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Í¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤ò¡¢¤Í¡×¤ÈÄó°Æ¡£¡Ö¤½¤ì¤È¡¢À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤·¤¿À¼¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Û¥ó¥È¡¢¤¤¤¤Áª¼ê¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤ï¤Ã¤«¤¤¡×¤ÈÇ¯ÎðÁØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤¿Ãæµï¡£
¡¡¡Ö¥Û¥ó¥È¤Í¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¡Äº£¤Þ¤Ç¤¬¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤¦¤ó¡£¤Ê¤ó¤»¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£ÌîµåÁª¼ê¤Ã¤Æ¼ã¤¯¤Æ¤â¤ª¤¸¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¤â¤¦»þÂå¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ê¸«¤¿ÌÜ¤¬¡Ë¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ÄÀÎ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£º£²ó¤Í¡¢¥Û¥ó¥È¡£Á°²ó¤ÎWBC¡Ä¶áÇ¯¤«¤é¡£º£²ó¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿Íè½µ¡×¤ÈÃæµï¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë´ÑÀï¤È±þ±ç¤È¿·¤¿¤Ê¡È¿ä¤·¡ÉÃµ¤·¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£