Èæ²Å°¦Ì¤¡¢½éCAÌò¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡¡È¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¡©¡É¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Ï¤Þ¤ê²á¤®¡×¡Ö¤³¤ÎÊØ¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈæ²Å°¦Ì¤¡Ê38¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ³«¶É60¼þÇ¯Ï¢Â³¥É¥é¥Þ ¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥áÆÃÊÌÊÔ ¥É¥é¥Þ24¡Ø¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡ÙÂè7ÏÃ¤Î¥²¥¹¥È¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸½é¤ÎCA¤ò±é¤¸¤ëÈæ²Å¤¬¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¡©Èæ²Å°¦Ì¤¡¢¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊCA»Ñ¤òÈäÏª
¡¡Èæ²Å¤ÏÁë±Û¤·¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ò¼ê¤òÅº¤¨¤¿¼Ì¿¿¤ä¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿À©Éþ»Ñ¡¢¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¤Û¤Û¤¨¤àÆ°²è¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¡Ø¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡ÙÂè7ÏÃ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¹¥¤¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¸Æ¤ó¤ÇÄº¤¡¢¿ÍÀ¸½é¤ÎCAÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤ ³Ú¤·¤¤¢öÈþÌ£¤·¤¤ ºÇ¹â¤Ê¤ª»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂçËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊØ¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡¼¡×¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤CA¤µ¤ó¡×¡Ö¤Ï¤Þ¤ê²á¤®¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤··ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¤³¤Î¤ª»Å»ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊÊÑ¿È¤ËÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¡©Èæ²Å°¦Ì¤¡¢¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊCA»Ñ¤òÈäÏª
¡¡Èæ²Å¤ÏÁë±Û¤·¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ò¼ê¤òÅº¤¨¤¿¼Ì¿¿¤ä¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿À©Éþ»Ñ¡¢¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¤Û¤Û¤¨¤àÆ°²è¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¡Ø¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡ÙÂè7ÏÃ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¹¥¤¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¸Æ¤ó¤ÇÄº¤¡¢¿ÍÀ¸½é¤ÎCAÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤ ³Ú¤·¤¤¢öÈþÌ£¤·¤¤ ºÇ¹â¤Ê¤ª»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂçËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊØ¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡¼¡×¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤CA¤µ¤ó¡×¡Ö¤Ï¤Þ¤ê²á¤®¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤··ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¤³¤Î¤ª»Å»ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊÊÑ¿È¤ËÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£