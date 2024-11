SHINee キー、日本ライブBlu-rayの本編ティザー映像を解禁！限定盤グッズのサンプル画像も公開

SHINeeのキーが2025年1月15日(水)に発売するLIVE Blu-ray「2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan」のライブ本編ティザーが新たに公開。ポップなオープニング楽曲「Good & Great」から、今回のツアーで初披露となった日本オリジナル曲「Fresh」「Tongue Tied」、一際熱のこもったパフォーマンスの「Gasoline」まで、自動販売機から出てくるドリンクのようにカラフルな楽曲が凝縮されライブの熱気が蘇る映像となっている。

また、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤に付属するグッズ「ラバーキーホルダー_BOK-SILLee(LIVE Ver.)」の実物サンプル画像も公開された。程よい大きさのキーホルダーのため、ライブグッズや普段使いのバッグに取り付けると存在感抜群。「2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan」でのキーのオープニング衣装とお揃いのキャップを被ったスペシャルなデザインのBOK-SILLeeが手に入るのは、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤のみとなっている。なお、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤は数量限定の為、確実に入手するためには11月13日(水)23:59までの予約が推奨されている。

■リリース概要

LIVE Blu-ray「2024 KEYLAND ON:AND ON in Japan」

発売日:2025年1月15日(水)



予約サイト一覧



●UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 Blu-ray

価格:13,000円(11,818円+税)

品番:D2XN-1084

・Blu-ray1枚

・GOODS(ラバーキーホルダー_BOK-SILLee / LIVE Ver.)

・PHOTOBOOK(ライブフォト72P)

・PHOTOCARD SET(ライブフォト絵柄4枚)

※三方背ケース付トールサイズデジパック仕様

※GOODSは実際の商品とは仕様や加工、サイズに若干の誤差が生じる場合がありますこと予めご了承ください。



<GOODS>

ラバーキーホルダー_BOK-SILLee(LIVE Ver.)

サイズ:W41mm×H62.3mm×D39.3mm(本体)

※実際の商品とは仕様や加工、サイズに若干の誤差が生じる場合がありますこと予めご了承ください。



●初回生産限定盤 Blu-ray

価格:9,000円(8,812円+税)

品番:UPXH-29070

・Blu-ray1枚

・PHOTOBOOK(ライブフォト32P)

・FOLDED POSTER(ライブフォト両面デザイン2枚)

※スリーブケース付トールサイズデジパック仕様



●通常盤 Blu-ray

価格:7,150円(6,500円+税)

品番:UPXH-20143

・Blu-ray1枚

・PHOTOBOOK(ライブフォト12P)



【Blu-ray収録内容】

<本編映像>※全形態共通

2024 KEYLAND ON:AND ON in Japan

7月7日 国々木競技場第一体育館



Opening

Good & Great

Saturday Night

I Wanna Be

Easy To love

The Duty of Love

-MC-

Heartless

Hologram

-BAND PERFORMANCE-

BAD LOVE

Can't Say Goodbye

CoolAs

Live Without You

Killer

-MC-

Fresh

Imagine

-DANCER PERFORMANCE-

Helium

Bound

-MC-

Another Life

Yellow Tape

-MC-

Mirror, Mirror

G.O.A.T(Greatest Of All Time)



・ENCORE

Tongue Tied

-MC-

Gasoline



・DOUBLE ENCORE

Forever Yours



<特典映像>

●UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 Blu-ray

MC Collection of 2024 KEYLAND ON:AND ON in Japan



●初回生産限定盤 Blu-ray

Behind The Scenes of 2024 KEYLAND ON:AND ON in Japan



【CDショップ / ストア別購入特典】

・UNIVERSAL MUSIC STORE

UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤特典:卓上カレンダー

初回限定盤特典:クリアファイル(A4サイズ)

通常盤:ポストカード(共通絵柄)



・Amazon.co.jp

ビジュアルシート



・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE

ステッカー(TOWER RECORDS Ver.)



・楽天ブックス

フォトカード(2枚組)



・Weverse Shop Japan ※販売開始は、10月24日(木)18:00予定となります。

ブロマイド



・LIVE EC KEY特設STORE(ボードウォーク)

クリアシート(A4)



・その他一般店・オンラインショップ

ポストカード



※商品1枚をご購入につき、特典を1点お渡しいたします。

※特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第に終了となります。

※一部お取扱いのない店舗・オンラインショップもございます。詳しくはご購入希望の店舗へお問い合わせください。

※一部オンラインショップでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求めください。

※オリジナル特典対象店舗では共通特典は対象外となります。



