¸É¿©¤Î¼ä¤·¤µ¡¢Ê¶¤é¤¹¤¿¤á¡©¡¡¼ãÇ¯ÁØ¤Î8³ä¤¬¥¹¥Þ¥Û¸«¤Ê¤¬¤éÈÓ¡¡¡Ö¿©»ö¤¬ºî¶ÈÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡×
¼ã¼Ô¤ÎÌó8³ä¤¬¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡½¡½¤½¤ó¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤¬Ì£¤ÎÁÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö°ì¿Í¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ëºÝ¤ÎÌ£³Ð¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿©»öÃæ¤Î»þ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û10¡Á20Âå¤ÎÌó8³ä¤¬¡Ö°ì¿Í¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿©»ö¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë
Ä´ºº¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î15¡Á59ºÐ¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÃË½÷500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢°ì¿Í¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢10¡Á20Âå¤Ç77.5¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢30¡Á50Âå¡Ê48.6¡ó¡Ë¤ÎÌó1.6ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò¤¹¤ëÉÑÅÙ¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖËèÆü¡×¤È¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉËèÆü¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ62.5%¤È¤Ê¤ê¡¢¼ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û¸«¤Ê¤¬¤éÈÓ¡×¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿10¡Á20Âå¤Î¿Í¤Ë¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¿©»öÃæ¤Î»þ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¡Ê34.1¡ó¡Ë¤ä¡Ö¿©»öÃæ¤ËÂà¶þ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡×¡Ê27.7¡ó¡Ë¤Ê¤É¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö°ì¿Í¤Î¿©»ö¤¬¤µ¤ß¤·¤¤¡×¡Ê26.4¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤ë¤³¤È¤¬½¬´·²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê21.9¡ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤âµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿10¡Á20Âå¤Î¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢46.4¡ó¤¬¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤òÁàºî¡¦»ëÄ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò¤¹¤ëºÝ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¿©»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢61.0¡ó¤¬¡Ö°ì¿Í¤Î»þ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃ¯¤«¤È¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬Ì£¤ï¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¡×¡¢61.5¡ó¤¬¡ÖÃ¯¤«¤È¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¤Û¤¦¤¬¿©»ö¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¡Ö¤Ä¤¤¥¹¥Þ¥Û¤ÎÁàºî¡¢»ëÄ°¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢10Âå¤Ç82.5¡ó¡¢20Âå¤Ç78.7¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¡É¥¹¥Þ¥Û¸«¤Ê¤¬¤éÈÓ¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤À¤é¤À¤é¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê69.6%¡Ë¡¢¡Ö¿©»ö¤¬ºî¶ÈÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡×¡Ê56.1%¡Ë¡¢¡ÖËþÊ¢´¶¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Ä¤¤¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ê49.0%¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬µó¤²¤é¤ì¡¢¿©»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÁàºî¡¦»ëÄ°¤ò°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Î¿©»ö¤ÎÊ¿¶Ñ»þ´Ö¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Î¿©»ö¤ò¤¹¤ëÊ¿¶Ñ»þ´Ö¤òÈæ³Ó¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÁàºî¡¦»ëÄ°¤ò°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ï10Âå¤¬Ê¿¶Ñ¡Ö18.3Ê¬¡×¡¢20Âå¤¬¡Ö15.5Ê¬¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡É¥¹¥Þ¥Û¸«¤Ê¤¬¤éÈÓ¡É¤Ç¤Ï10Âå¤¬¡Ö20.3Ê¬¡×¡¢20Âå¤¬¡Ö20.6Ê¬¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¡É¥¹¥Þ¥Û¸«¤Ê¤¬¤éÈÓ¡É¤Î¤Û¤¦¤¬¿©»ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ç¿©»ö¤ò¼è¤ëºÝ¡¢²»³Ú¤ä¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î35.2¡ó¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö²»³Ú¤ä¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡¢¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¤¤Æ¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¿©»ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¦Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬67.6¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¤³¤ì¤é¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁá°ðÅÄÂç³Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø³Ø½Ñ±¡¤ÎÎÓÄ¾µü¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ç¤Î¿©»ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿©»ö¤òÃ±¤Ê¤ë±ÉÍÜÀÝ¼è¤ÈÂª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤òÃÛ¤¯°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£