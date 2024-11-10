¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡¼¥¨¡¼¥¹¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÌ¼¤¬à¿ÆÍ§áÂÎ©Íü²Ö¤ò½ËÊ¡2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¦¤ï¤¹¤´¤¤ÃçÎÉ¤·³Ú¤·¤¤¤½¤¦¡×¡Ö¤ê¤«¤ê¤Þ¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÂÎ©Íü²Ö(Ä¹ºê»ÔÀ¸¤Þ¤ì)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à¿ÆÍ§á¤«¤éÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤ï¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ê¤Þ¤Ã¤Á¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥±¡¼¥¤ò¼ê¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿À¾ºê¹¬¹¤µ¤ó¤Î¼¡½÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾ºêè½Ëã¤¬¡¢10·î16Æü¤Ë32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÂÎ©¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¹¤´¤¤ÃçÎÉ¤·³Ú¤·¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ê¤«¤ê¤Þ¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£