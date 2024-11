7人組グローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)が、9日、10日の2日間にわたって、ドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』を埼玉・ベルーナドームで開催し、日本公演を開幕した。ORICON NEWSでは、2日目の公演をレポートする。※以下、ネタバレありENGENE(エンジン/ファンネーム)の期待が高まる中、ドーム内が暗転。映像が映し出された後、メンバーがラインナップすると大歓声が上がり、人気曲「Brought The Heat Back」で幕が開けた。パワフルかつファンキーなパフォーマンスで視線を集めると、絶え間なく変化するトラックに乗せてディテールまでそろった”刀群舞”で魅了した。

続けて「FEVER」を披露すると、メンバーがそれぞれあいさつ。「僕が抱き締めてやります」「僕たちのENGENEはかわいいですね」など甘いせりふが続く中、SUNOOからは『金田一少年の事件簿』の名せりふ「じっちゃんの名にかけて」が飛び出すど、日本公演ならではのコメントも。リーダー・JAYが公演を楽しむための”宣言”をし、「最後にきょう楽しむENGENEは叫べ!」と音頭をとると、そのまま「ParadoXXX Invasion」へとつながった。同公演では、ユニットソングでも魅了。JAY、JAKE、SUNGHOONの同い年トリオは、妖艶な雰囲気で「Lucifer」を披露。指先まで美しさを追求したステージにENGENEはうっとりとしていた。一方、JUNGWON、HEESEUNG、SUNOO、NI-KIは鋭いロックサウンドの「Teeth」をワイルドなダンスとともにパフォーマンス。その後のMCでは、JAY、JAKE、SUNGHOONが同楽曲のキャッチーな振付をカバーする場面も。特にSUNGHOONはノリノリで踊り続け、メンバーから「うまいね!」と絶賛を受け、うれしげだった。その後も、ノンストップの爽やかパフォーマンスが特徴的な「Tamed-Dashed」で勢いづけると、アイソレーションダンスが親しまれる「Sweet Venom」を色気たっぷりに披露。「Go Big or Go Home」ではタイトル通りの気迫あふれる歌唱に加え、派手な演出でENGENEとともに盛り上げた。そして、シックな黒に装いを変えると、スタンドマイクで「Your Eyes Only」を歌唱。「Still Monster」と続けて美声を響かせた。終幕を前に、NI-KIは「ENHYPENはいつまでもENGENEの皆さんの味方ですし、ENGENEから離れないので、みなさん、浮気するなよ〜!」と呼びかけ。JAYが「今回のツアーを通して、ENGENEの皆さんと歩いていく未来が楽しみです。その手を離しちゃダメですよ」と続けた。さらに、JAYは「僕が絶対離さないよ!」と手を差し出し、照れ笑い。JUNGWONは「ENGENEと一緒に歩く道が、いくら険しくても僕たちがその道を花畑にしていきます。信じても大丈夫です」と約束した。そして、HEESEUNGが「XO (Only If You Say Yes)」のイントロをピアノで美しく奏でると、7人で歌唱。本編の最後には「Paranormal」をステージを縦横無尽に駆けめぐりながら届け、ステージを去った。同グループは、超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生したJUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIからなる7人組。2020年11月に韓国、2021年7月に日本でデビューした。2023には、K-POPボーイグループ最速の2年10ヶ月で初の東京ドーム公演を開催した。『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』は、12月28日・29日にみずほPayPayドーム福岡、2025年1月25日・26日に京セラドーム大阪が控えている。【セットリスト】1.Brought The Heat Back2.FEVERMC3.ParadoXXX Invasion4.Future Perfect(Pass the MIC)〔Japanese Ver.〕VCR5.Given-Taken〔Japanese Ver.〕6.Lucifer(JAY、JAKE、SUNGHOON)7.Teeth(JUNGWON、HEESEUNG、SUNOO、NI-KI)8.Blessed-Cursed〔Japanese Ver.〕9.Fatal Trouble10.Bite Me 〔Japanese Ver.〕VCR11.Highway 100912.Not For SaleMC13.Your Eyes Only14.Orange Flower(You Complete Me)15.Scream16.Tamed-Dashed〔Japanese Ver.〕17.Sweet Venom18.Go Big or Go HomeVCR19.Hundred Broken Hearts20.Still Monster21.MoonstruckMC22.XO(Only If.You Say Yes)MC23.ParanormalENCORE24.always25.SHOUT OUT26.Blossom