SHINee ¥ß¥ó¥Û¡¢1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖCALL BACK¡×ÆüËÜ¸ÂÄêÆÃÅµÉÕ¤­¤ÎÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÆÃÅµ²ñ¤â³«ºÅ·èÄê

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1. CALL BACK
2. Slow Down
3. FIREWORKS¡ÊFeat. SOHEE of RIIZE¡Ë
4. Came And Left Me
5. Something About U
6. Round Kick
7. Affection
8. I Don't Miss You
9. Because Of You¡ÊFeat. NINGNING of aespa¡Ë
10. Would You Mind
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¡¦Flipbook¡Ê240P¡Ë
¡¦Photobook¡Ê24P¡Ë
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¡¦Photo Card¡Ê3¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦Sticker Set¡Ê3Ëç¡Ë
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¡¦Photo Book¡Ê80P¡Ë
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¡¦Folded Poster¡Ê3¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦Photo Card¡Ê3¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
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¡¦Cover
¡¦Photobook¡Ê24P¡Ë
¡¦CD-R
¡¦Folded Poster¡Ê2¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¡¦Photo Card¡Ê3¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
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²Á³Ê¡§2,890±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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¡¦Keyring
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¡¦Photo Card¡Ê3¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
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1. ¡ÖSmart Music Card¡×¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥óÀßÃÖ
2. MUSIC NATION SMTOWN¤Þ¤¿¤ÏSmart Music Card¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥í¥°¥¤¥ó
3. NFC CD¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ËNFC ¥¿¥°
- iOS : ±¦²¼¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥¢¥¤¥³¥ó¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ NFC CD¥¿¥°
- Android : ¥¹¥Þ¥Û¤Î NFC¤ò´ðËÜ¥â¡¼¥É¤ÇÀßÄê¤·¤ÆNFC CD¥¿¥°
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