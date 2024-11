SHINee ¥ß¥ó¥Û¡¢1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖCALL BACK¡×ÆüËÜ¸ÂÄêÆÃÅµÉÕ¤­¤ÎÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÆÃÅµ²ñ¤â³«ºÅ·èÄê

2022年12月にミニアルバム「CHASE」でソロデビューを飾ったSHINeeのミンホが、約2年ぶりに送り出す作品は、彼の幅広い音楽表現を存分に感じられる初のフルアルバム。ミンホの1stフルアルバム「CALL BACK」には全10曲が収録。タイトル曲「CALL BACK」は、重厚感のあるベースサウンドと叙情的でありながら強烈なピアノラインが調和したポップジャンルの楽曲で、軽快なリズムのギターリフと、躊躇なく相手に向き合い気持ちを伝えるという歌詞が、彼のボーカルによって際立っている。

そのほかにも多彩な音楽色を堪能することができる収録曲が揃っており、ミンホとaespaのNINGNINGの柔らかなボーカル、恋人との別れを表現した比喩的な歌詞で曖昧な雰囲気を醸し出した「Because Of You(Feat. NINGNING of aespa)」、ミンホのパワフルなラップとRIIZEのソヒのさわやかな歌声で、煩雑で疲れた日常でも「私」という火種を灯そうという肯定的なメッセージを込めた「FIREWORKS(Feat.SOHEE of RIIZE)」なども世界中から熱い注目を集めている。今作がUNIVERSAL MUSIC STOREとWeverse Shop Japanで日本限定特典付きの販売がスタートし、特典詳細も公開された。対象作品を1点購入すると、各ストア別「限定オリジナルトレカ」1枚が先着でプレゼントされることに加え、ミンホ初の日本特典会の抽選に応募できるシリアルコードが付与される。特典会内容は、2025年2月10日(月)に東京で行われる「2shot撮影会」「サイン会」「握手会」「フォトカードお渡し会」並びに、2025年2月8日(土)、9日(日)に開催される「2025 MINHO CONCERT in Japan」終演後のお見送り会に参加できるというもの。シリアルコード付き対象商品は2025年1月10日(金)23:59までで販売が終了し、特典会への応募は1月19日(日)23:59までとなっている。

■リリース情報

1stフルアルバム「CALL BACK」

2024年12月9日(月)より順次お届け予定



<日本限定特典シリアルコードおよび先着特典付販売 対象オンラインショップ>

UNIVERSAL MUSIC STORE

Weverse Shop Japan



<収録曲>

1. CALL BACK

2. Slow Down

3. FIREWORKS(Feat. SOHEE of RIIZE)

4. Came And Left Me

5. Something About U

6. Round Kick

7. Affection

8. I Don't Miss You

9. Because Of You(Feat. NINGNING of aespa)

10. Would You Mind



〇「CALL BACK」Flipbook Ver.

品番:L-700001485

価格:3,790円(税込)

・Package Box

・Flipbook(240P)

・Photobook(24P)

・Mini CD-R(2枚)

・Polaroid(3種中ランダム1枚)

・Photo Card(3種中ランダム1枚)

・Sticker Set(3枚)



〇「CALL BACK」Photo Book Ver.

品番:L-700001486

価格:3,590円(税込)

・Cover(2種)

・CD-R(2種)

・Photo Book(80P)

・Post Card Set(4枚)

・Folded Poster(3種中ランダム1枚)

・Photo Card(3種中ランダム1枚)



〇「CALL BACK」Digipack Ver.

品番:L-700001487

価格:2,690円(税込)

・Cover

・Photobook(24P)

・CD-R

・Folded Poster(2種中ランダム1枚)

・Photo Card(3種中ランダム1枚)



〇「CALL BACK」Keyring Ver.

品番:L-700001488

価格:2,890円(税込)

・Package

・Keyring

・Music NFC CD

・Photo Card(3種中ランダム1枚)



〇Smart Album SMini Ver.

1. 「Smart Music Card」アプリケーション設置

2. MUSIC NATION SMTOWNまたはSmart Music Cardのアカウントでログイン

3. NFC CDをスマホにNFC タグ

- iOS : 右下のアンテナアイコンボタンをタッチして NFC CDタグ

- Android : スマホの NFCを基本モードで設定してNFC CDタグ

4. アルバムダウンロード後にコンテンツ利用



<CDショップ/ストア別購入特典>

〇UNIVERSAL MUSIC STORE

UNIVERSAL MUSIC STOREオリジナル絵柄 形態別トレーディングカード

・CALL BACK【Flipbook Ver.】絵柄トレーディングカード

・CALL BACK【Photo Book Ver.】絵柄トレーディングカード

・CALL BACK【Digipack Ver.】絵柄トレーディングカード

・CALL BACK【Keyring Ver.】絵柄トレーディングカード



〇Weverse Shop Japan

Weverse Shop Japanオリジナル絵柄 形態別トレーディングカード

・CALL BACK【Flipbook Ver.】絵柄トレーディングカード

・CALL BACK【Photo Book Ver.】絵柄トレーディングカード

・CALL BACK【Digipack Ver.】絵柄トレーディングカード

・CALL BACK【Keyring Ver.】絵柄トレーディングカード



※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※本商品販売に関するご質問については、ファンクラブにお問い合わせいただいても対応できかねます。



<抽選特典

MINHO The 1st Album「CALL BACK」発売記念「2shot撮影会」「サイン会」「握手会」「フォトカードお渡し会」



〇日時/会場

東京会場:2025年2月10日(月)時間未定@東京都内某所



〇ご招待人数

・「2shot撮影会」20名様

・「サイン会」20名様

・「握手会」100名様

・「フォトカードお渡し会」300名様

※時間・会場・イベント等の詳細は、ご当選者様へのみご案内いたします。

※イベント内容は変更になる場合がございます。

※実施時間決定により、当日ご参加いただけない場合でも、キャンセルや商品代金の返金及び振り替えは出来ませんので、予めご了承の上、ご応募くださいますようお願い申し上げます。



〇応募用シリアルコード

上記イベントのご応募は「シリアルコード【A】」となります。



<抽選特典◆

MINHO The 1st Album「CALL BACK」発売記念「2025 MINHO CONCERT <MEAN : of my first> in Japan」お見送り会



〇日時/会場

「2025 MINHO CONCERT <MEAN : of my first> in Japan」公演会場

2025年2月8日(土)千葉・幕張イベントホール

2025年2月9日(日)千葉・幕張イベントホール

※各日、終演後に実施予定。

※各日公演チケットは不要です。公演チケットをお持ちでない方もご参加いただけます。

〇ご招待人数

2月8日(土)300名

2月9日(日)300名



〇応募用シリアルコード

上記イベントのご応募は「シリアルコード【B】」となります。



<応募要項>※抽選特典 抽選特典共通

〇シリアルコード付き対象商品 販売期間

2025年1月10日(金)23:59まで



〇応募期間

2024年11月27日(水)12:00シリアルコード配布後〜2025年1月19日(日)23:59まで

※対象商品販売期間および応募期間終了後にご予約・ご購入いただいた場合、抽選特典の対象外となりますのでご注意ください。



〇応募方法

UNIVERSAL MUSIC STORE、またはWeverse Shop Japanにて、「抽選特典 廖崔蠢特典◆彝謄ートでシリアルコード付き対象商品1枚ご予約、またはご購入につき、シリアルコード1点を差し上げます。ご予約・ご購入時にデジタルで配布されるシリアルコード1点につき1回の応募が可能です。ご希望の特典会メニューを選択いただき、ご応募いただけます。



■関連サイト

SHINee日本公式サイト