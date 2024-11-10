福留光帆『ヤングアニマル』Webでキュートな笑顔を披露！ドキッとさせるセクシーショットも
■YouTube番組『佐久間宣行のNOBROCK TV』への出演をきっかけにブレイク！
福留光帆が、『ヤングアニマル』Webのグラビアに初登場した。
元AKB48チーム8のメンバーで、2022年7月にグループを卒業した福留。YouTube番組『佐久間宣行のNOBROCK TV』への出演をきっかけに、大喜利力の高さやボートレース好きのキャラクターなどが話題を呼び、地上波のバラエティ番組でも引っぱりだこの状況に。
そんな豊かなキャラクターとマルチな活躍で人気マシマシの逸材ガールが、セクシーショットを含むフレッシュなグラビアを披露。心掴まれるキュートな笑顔を、ぜひチェックしよう。
PHOTO BY 青山裕企
グラビアはこちら
https://younganimal.com/episodes/0f3cd45854953/
福留光帆 SNS
OFFICIAL X（旧Twitter）
https://x.com/fukutomemitsuho
OFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/fukutomemitsuho/?hl=ja
OFFICIAL YouTube