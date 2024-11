自宅で使っている身近な家電が会話を盗聴している。そんなドキッとする可能性が、英国の消費者団体による調査で明らかになりました。

↑家電がスパイ活動?

英消費者団体のWhich?は、同国で販売されている家電製品によるプライバシー侵害の可能性について調査しました。その結果、テストを行ったノンフライヤーの3製品が、連携するアプリによってユーザーの位置情報を把握したり、携帯電話で音声録音の許可を求めていたりしたのです。

例えば、ある中国メーカーのノンフライヤーは、同社のアプリと連携して使用できますが、そのアプリは世界的なSNSのトラッカーとつながっており、明確な理由もなく、音声の録音許可をユーザーに求める仕様になっていました。集められた個人情報は中国のサーバーに送信されているといいます。

また、韓国のある家電大手メーカーの製品については、洗濯機に連携したアプリで、氏名、生年月日、メール、電話番号、現在地など、多くのユーザーの情報を聞き出す設定になっていたそう。

スマホと連携させて、より便利に使えるスマート家電が増えています。しかしスマホとの連携には、メーカー側がスマホに入っている個人情報を入手しやすくなっているという側面があります。メーカー側はあくまでも、「個人情報を共有する必要はなく、ユーザーは自分で設定できる」と主張していますが、Which?は各種のデータ収集が何に使われるのか分からず、透明性がないと指摘しています。

Which?では、家電による音声の録音を防ぐには、音声アシスタントの使用をやめ、マイクは使うときだけオンにするといった対策を講じることをすすめています。

自宅にある家電が、知らないうちに自分のプライバシーを侵害しているかもしれない。そんな可能性をしっかり理解して、自分のプライバシーを守る意識を高く持っておく必要があるかもしれません。

