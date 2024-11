矢野まきの歌は生きている。これは彼女の歌声を初めてに耳にした25年前から、彼女の歌声に触れるたびに抱いてきた感情だ。それと同時に、ある感覚も与えられてきた。それは感触とも似た心に直接訴えかけてくるもので、言葉で言うなら「琴線に触れる」という表現が極めて近いが、それとも一寸違う特殊なものでなかなか表現しがたい。この地球上に歌い手は五万といるし、記録的なセールスを叩き出すアーティストも数多く存在するけれど、この言葉にできない感覚を聴く者に与える能力はそうそう得られるものではない。だが、矢野まきのライブでは必然のごとく毎回もたらされるのである。ここではその類い稀な感覚を5年ぶりにしかと味わったスペシャルな一夜についてレポートする。

<矢野まき 25th Anniversary LIVE Special「ARIGATO! ARIGATO!」>Setlist



1.The Rose2.君の為に出来る事3.のろいのように4.青空に浮かぶは白い月5.大人と子供6.私の真ん中7.夢でいいから8.夜曲9.ただの私 with 大橋卓弥10.大きな翼 with 大橋卓弥11.ポートレイト with 大橋卓弥12.蜜13.オネスティ14.太陽15.タイムカプセルの丘En.メッセージ