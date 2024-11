SUPERNOVA グァンス＆テジュら出演の舞台「最果てリストランテ」12月20日より東京で上演

舞台「最果てリストランテ」が、2024年12月20日(金)〜12月24日(火)に東京・R'sアートコートにて上演される。チケットはカンフェティにて11月12日(火)19:00より発売開始予定だ。韓国俳優テジュの「HITO」プロジェクト第2弾となる、人気オリジナル作品「最果てリストランテ」。本作は、2018年に松田圭太監督が作・演出を担当し、朗読劇として誕生した後、映画化も実現した作品。コロナ禍でも、松田監督とアイエス・フィールドがタッグを組み、オンライン演劇や韓国と日本を越え、K-POPアイドルたちによるオンライン朗読劇など、さまざまな形で上演され続けてきた人気コンテンツだ。

物語は、死後の世界にある、亡き大切な人と最後の晩餐を共にできる特別なレストランを舞台に、命や愛、許しをテーマに描かれた感動的な内容で、観客に深い余韻を残す。ダブル主演には、今回が初出演となる小野健斗(代表作:ミュージカル「新テニスの王子様 The Third Stage」徳川カズヤ役/舞台「ワールドトリガー the Stage」B級ランク戦開始編 二宮匡貴役)を迎える。また、初の舞台化以降、連続出演を果たしているSUPERNOVAのグァンス(代表作:舞台「DEVIL MAY CRY -THE LIVE HACKER-」ギデオン役/ミュージカル「神が僕を創る時」神役)は、デビュー15周年を迎えた忙しいグループ活動中での参加が実現。そのほかリストランテを訪れる人々に、劇団番町ボーイズ☆NEXTの原貴和(代表作:ミュージカル「テニスの王子様」4thシーズン 大石秀一郎役/ミュージカル「この唄を友に」主演 ヒロヤ役)、小沼将大(代表作:ミュージカル「テニスの王子様」2ndシーズン 跡部景吾役/舞台「黒子のバスケ」青峰大輝役)、芹沢尚哉(代表作:「ONE PIECE LIVE ATTRACTION “3” PHANTOM」主演・モンキー・D・ルフィ 役/映画「ファストブレイク」加勢大策役)、K-POPアイドルSNUPERのメンバーとして活躍していたウソンが、芸名を「ソンヒョク」と改め日本での活動を再開。中村哲人(代表作:「超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ」)、松宮倫(代表作:映画「HOSHI35/ホシクズ」アキ役/舞台「ブラックジャックによろしく」内海まどか役)、美咲姫(代表作:2025年公開映画「春の香り」ヒロイン)、後藤レイサ(代表作:ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」オーガスタス役/ミュージカル「マチルダ」ブルース役)、鈴木一樹(代表作:「ミルコとカギロイの森」リトルウルフ役)、阿部快征(代表作:舞台「SQSシリーズ」世良里津花 役/「ブルーロック」七星虹郎役)と豪華キャストが集結。12月22日には、テジュが小野健斗に代わり新田役として出演。感動のヒューマンドラマに期待が高まる。

■公演情報

舞台「最果てリストランテ」

公演期間:2024年12月20日(金)〜12月24日(火)

会場:R'sアートコート(東京都新宿区大久保1丁目9−10)



<出演者>

小野健斗/グァンス(SUPERNOVA・超新星)/原貴和(劇団番町ボーイズ☆NEXT)/小沼将大/芹沢尚哉/ソンヒョク/中村哲人/松宮倫/美咲姫/後藤レイサ/鈴木一樹/阿部快征



<スタッフ>

作・演出:テジュ

原案:松田圭太

企画:舟橋清美

主催:株式会社アイエス・フィールド



<公演スケジュール>

12月20日(金)19:00

12月21日(土)13:00/17:00

12月22日(日)13:00/17:00

12月23日(月)15:00/19:00

12月24日(火)14:00



※日程により出演者が一部異なりますのでご注意ください。



<各日程出演者>

12月20日(金)、21日(土)、23日(月):小野健斗、グァンス(SUPERNOVA・超新星)、原貴和、小沼将大、芹沢尚哉、ソンヒョク、中村哲人、松宮倫、美咲姫、後藤レイサ 、鈴木一樹、阿部快征



12月22日(日):テジュ、グァンス(SUPERNOVA・超新星)、原貴和、小沼将大、芹沢尚哉、ソンヒョク、中村哲人、松宮倫、美咲姫、後藤レイサ、鈴木一樹、阿部快征



12月24日(火):小野健斗、原貴和、小沼将大、芹沢尚哉、ソンヒョク、中村哲人、松宮倫、美咲姫、後藤レイサ、鈴木一樹、テジュ、阿部快征



※イベント公演となります。



配役シャッフル公演、トークコーナーなどクリスマススペシャルイベントをお届けします。



<チケット料金>

・チケット:8,800円

※座席は抽選となります



<チケット販売期間>

〇抽選先行

受付期間:11月12日(火)19:00〜11月17日(日)23:59

当落発表:11月21日(木)

入金期間:当落発表〜11月24日(日)23:59

カンフェティにて



〇一般販売

受付期間:12月6日(金)19:00〜12月17日(火)23:00



〇当日券

開演1時間前より劇場内当日券売り場にて販売

※残席があった場合のみ販売いたします。詳しくは公式SNSでの発表にてご確認下さい。

※席番はお客様ではお選びいただけませんので予めご了承ください。



<グッズ販売・劇場開場のご案内>

グッズ販売は開演1時間前から開始いたします。

劇場開場は開演30分前です。

開場時のグッズ販売は、開演15分前を目途に終了いたします。

お化粧室が少ないため、事前にお済ませになってからご来場ください。

平日の夜の部の終演後物販につきまして、劇場退館時間の都合上販売時間を制限させて頂きます。予めご了承ください。



<あらすじ>

人生の最期に辿り着く場所、「最果てリストランテ」。ここでは、三途の川を渡る前に、大切な人と最後の晩餐を共にできる。長い年月、マスターの新田は多くの人々を迎え入れ、彼らの物語を見守ってきた。ある日、記憶を失った青年ユジュンがこのレストランを訪れる。大切な人の記憶を失い、途方に暮れるユジュンに、天使は優しく「ここで訪れる人々の話を聞いたり、働きながら、ゆっくり考えてみてはどう?」と提案する。ユジュンはその言葉に励まされ、新田と一緒に働き始める。やってくる人々はそれぞれ過去に心残りを抱えている。仕事に没頭し家族や友人を遠ざけたショウ、成功の裏で友人ナルを裏切った罪悪感を抱える歌手ユウ、若き日に愛を失った実業家の啓太。彼らはレストランで最後の晩餐を共にし、誤解や後悔を解消していく。やがてユジュンは、人々の物語を通じて自分の役割に気づき、このレストランでの新たな使命を受け入れるのだった。



■関連サイト

「最果てリストランテ」公式サイト