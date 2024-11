モデルのKoki,が9日(土)、大きな花束を持ったブラウンコーデを公開した。



【別カット1点】花束より美しい、Koki,のブラウンコーデ



木村拓哉と工藤静香の次女であるKoki,。モデルとして活躍するほか、女優や作曲家としても活動している。来年3月20日(木)と5月1日(木)には主演映画『女神降臨』が前後編でそれぞれ公開することが決定している。



Koki,は9日、「After shooting Thank you to the wonderful team Today’s look merci @louisvuitton sweater and bag」とInstagramを更新。ジャケットコーデが美しいショットを公開した。



投稿には多くのいいねが寄せられ、反響を集めている。



