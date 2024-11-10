¡Ö½÷À¤¬¤Ä¤¤¹¥°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë6¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡½¡½ÂçÈ¿¶Á¥Ë¥å¡¼¥¹·æºîÁª
²áµî5ËüËÜ¤Îµ»ö¤è¤êÂçÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡Ê½é¸ø³«2022Ç¯11·î4Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡Îø°¦ÀïÎ¬²È¤Î´Ø¸ýÈþÆà»Ò¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ò±¿±Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢YouTube¤ÇÆü¡¹¡¢Îø°¦¿´Íý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃË½÷¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ò9Ç¯´Ö·Ð¸³¤·¡¢Îø°¦¤ä¿´Íý³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ12Ç¯´Ö³Ø¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ÈÃË½÷¤Î¿´Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡½÷À¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¡Ö¸ú²ÌÅª¤ÊÍÀ¤á¸ÀÍÕ¡×
¡¡½÷À¤òÀµ¤·¤¯¸ú²ÌÅª¤ËË«¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö°ÛÀ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤ËÉ¬¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¡ÖË«¤á¤ë¡×¤È°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊË«¤áÊý¤¬¤¢¤ê¡¢²¿¤ò¡¢¤É¤³¤ò¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËË«¤á¤ë¤«¡Ä¡Ä¤³¤ì¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¸«¤»½ê¤Ç¤¹¡ª
¢¡Ë«¤á¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢½÷¿´¤òÄÏ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
¡¡º£²ó¤ÏÇº¤á¤ëÃËÀ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢Ë«¤á¤ëºÝ¤Ë»È¤¨¤ëºÇ¶¯¤ÎË«¤á¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡´ðËÜÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤«¤é¾åµé¼Ô¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ë«¤á¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢½÷À¤Î¿´¤òÄÏ¤à¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬°ìµ¤¤Ë²¼¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£
¢¡ÆÃÄ§¡¡ÖÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ËË«¤á¤ë¡×
¡¡¤Þ¤º1¤Ä¤á¤Ï ¡ÖÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ËË«¤á¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Î²ñÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥µ¥é¥Ã¤È¡Ö¤Ø¡¼¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ËË«¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡Ä¡×¤È»þ¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢¥¸¥ï¥¸¥ï¤È´î¤Ó¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¼«Á³¤ËË«¤á¤ë¤³¤È¤Ç½÷À¤Î¹¥°Õ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë
¡¡¤³¤Î¥¸¥ï¥¸¥ï´ò¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬·ë¹½¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢½÷À¤Î¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡¤³¤Î¿Í¡¢¹¥¤¤«¤â¡©¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤³¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¤ë¤À¤±¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤Î¤Ê¤«¤ËÀ¹¤ê¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡ÆÃÄ§¢¡Ö±£¤µ¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤òË«¤á¤ë¡×
¡¡2¤Ä¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö±£¤µ¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤òË«¤á¤ë¡×¡£
¡¡³°¸«¤Ð¤«¤ê¤òË«¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏÉ½ÌÌ¤Ç¿Í¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½÷À¤Ï³°¸«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÌÌËá¤¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆâÌÌ¤òË«¤á¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¯¤Ê¤¤½÷À¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ÆâÌÌ¤òË«¤á¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë
¡¡É½ÌÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤Î¿Í¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤¿Ì¥ÎÏ¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ë½÷À¤Î³°¸«¤òË«¤á¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¸«¡¢¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ÆâÌÌ¤òË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ¤³¤½¡¢½÷À¤ÎÉ¾²Á¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢¡ÆÃÄ§£¡Ö¹ÔÆ°¤òË«¤á¤ë¡×
¡¡3¤Ä¤á¤Ï ¡Ö¹ÔÆ°¤òË«¤á¤ë¡×¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Î½÷À¤¬¹ÔÆ°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤óË«¤á¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Æ¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤â¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÍ¦µ¤¤ÈÏ«ÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¹ÔÆ°¤·¤¿Àè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö·ë²Ì¡×¤·¤«¸«¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤òË«¤á¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡±£¤ì¤¿´èÄ¥¤ê¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»Å»ö¤Ö¤ê¤òË«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡Ö¤¢¤Î»Å»ö¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¡©¡¡´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡Á¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ë«¤á¸ÀÍÕ¤Ï¤«¤Ê¤êÁê¼ê¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤ÀË«¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½÷À¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢±£¤ì¤¿´èÄ¥¤ê¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢¡ÆÃÄ§¤¡ÖÊÑ²½¤òË«¤á¤ë¡×
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¾¯¤·¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¾åµé¼ÔÊÔ¡×¤Ç¤¹¡£4¤Ä¤á¤Ï¡ÖÊÑ²½¤òË«¤á¤ë¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¯¤·Æñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë«¤á¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿Êý¤Ë¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬ÊÑ²½¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Îø°¦ÀïÎ¬²È¤Î´Ø¸ýÈþÆà»Ò¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ò±¿±Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢YouTube¤ÇÆü¡¹¡¢Îø°¦¿´Íý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃË½÷¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ò9Ç¯´Ö·Ð¸³¤·¡¢Îø°¦¤ä¿´Íý³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ12Ç¯´Ö³Ø¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ÈÃË½÷¤Î¿´Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½÷À¤òÀµ¤·¤¯¸ú²ÌÅª¤ËË«¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö°ÛÀ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤ËÉ¬¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¡ÖË«¤á¤ë¡×¤È°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊË«¤áÊý¤¬¤¢¤ê¡¢²¿¤ò¡¢¤É¤³¤ò¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËË«¤á¤ë¤«¡Ä¡Ä¤³¤ì¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¸«¤»½ê¤Ç¤¹¡ª
¢¡Ë«¤á¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢½÷¿´¤òÄÏ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
¡¡º£²ó¤ÏÇº¤á¤ëÃËÀ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢Ë«¤á¤ëºÝ¤Ë»È¤¨¤ëºÇ¶¯¤ÎË«¤á¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡´ðËÜÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤«¤é¾åµé¼Ô¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ë«¤á¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢½÷À¤Î¿´¤òÄÏ¤à¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬°ìµ¤¤Ë²¼¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£
¢¡ÆÃÄ§¡¡ÖÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ËË«¤á¤ë¡×
¡¡¤Þ¤º1¤Ä¤á¤Ï ¡ÖÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ËË«¤á¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Î²ñÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥µ¥é¥Ã¤È¡Ö¤Ø¡¼¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ËË«¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡Ä¡×¤È»þ¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢¥¸¥ï¥¸¥ï¤È´î¤Ó¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¼«Á³¤ËË«¤á¤ë¤³¤È¤Ç½÷À¤Î¹¥°Õ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë
¡¡¤³¤Î¥¸¥ï¥¸¥ï´ò¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬·ë¹½¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢½÷À¤Î¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡¤³¤Î¿Í¡¢¹¥¤¤«¤â¡©¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤³¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¤ë¤À¤±¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤Î¤Ê¤«¤ËÀ¹¤ê¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡ÆÃÄ§¢¡Ö±£¤µ¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤òË«¤á¤ë¡×
¡¡2¤Ä¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö±£¤µ¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤òË«¤á¤ë¡×¡£
¡¡³°¸«¤Ð¤«¤ê¤òË«¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏÉ½ÌÌ¤Ç¿Í¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½÷À¤Ï³°¸«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÌÌËá¤¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆâÌÌ¤òË«¤á¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¯¤Ê¤¤½÷À¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ÆâÌÌ¤òË«¤á¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë
¡¡É½ÌÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤Î¿Í¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤¿Ì¥ÎÏ¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ë½÷À¤Î³°¸«¤òË«¤á¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¸«¡¢¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ÆâÌÌ¤òË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ¤³¤½¡¢½÷À¤ÎÉ¾²Á¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢¡ÆÃÄ§£¡Ö¹ÔÆ°¤òË«¤á¤ë¡×
¡¡3¤Ä¤á¤Ï ¡Ö¹ÔÆ°¤òË«¤á¤ë¡×¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Î½÷À¤¬¹ÔÆ°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤óË«¤á¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Æ¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤â¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÍ¦µ¤¤ÈÏ«ÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¹ÔÆ°¤·¤¿Àè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö·ë²Ì¡×¤·¤«¸«¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤òË«¤á¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡±£¤ì¤¿´èÄ¥¤ê¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»Å»ö¤Ö¤ê¤òË«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡Ö¤¢¤Î»Å»ö¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¡©¡¡´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡Á¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ë«¤á¸ÀÍÕ¤Ï¤«¤Ê¤êÁê¼ê¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤ÀË«¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½÷À¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢±£¤ì¤¿´èÄ¥¤ê¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢¡ÆÃÄ§¤¡ÖÊÑ²½¤òË«¤á¤ë¡×
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¾¯¤·¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¾åµé¼ÔÊÔ¡×¤Ç¤¹¡£4¤Ä¤á¤Ï¡ÖÊÑ²½¤òË«¤á¤ë¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¯¤·Æñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë«¤á¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿Êý¤Ë¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬ÊÑ²½¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£