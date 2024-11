BE:FIRST

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTのTVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌「Sailing」の配信リリースを記念して、BE:FIRSTメンバーによるオリジナルプレイリスト「BE:FIRST Select - ONE PIECE SONGS」が公開された。

【動画】BE:FIRST / Sailing -Official Audio-

以下、公開されたメンバーによるオリジナルプレイリスト■BE:FIRST Select - ONE PIECE SONGSM1. Sailing / BE:FIRSTM2. Set Sail / BE:FIRSTM3. ココロの地図 / BOYSTYLE(SOTAセレクト)M4. One day / ​The ROOTLESS (SHUNTOセレクト)M5. 風をさがして / 矢口真里とストローハット(MANATOセレクト)M6. OVER THE TOP / きただにひろし(RYUHEIセレクト)M7. ヒカリへ / ザ・ベイビースターズ(JUNONセレクト)M8. Jungle P / 5050(RYOKIセレクト)M9. memories / 大槻真希(LEOセレクト)

11月3日から放送がスタートしたTVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION『ONE PIECE』魚人島編」 エンディング主題歌として書き下ろされた「Sailing」は、「Bye-Good-Bye」「Be Free」「Hush-Hush」を手がけるChaki Zuluをプロデューサーに招き、栗原暁(Jazzin’park)、キーボードプレイヤー井上惇志とSKY-HIのコライトによって楽曲を制作。作詞には熱狂的なワンピースファンのSOTA、SHUNTO、RYUHEIも参加している。

ファンキーでダンサブルなトラックとメロディアスでありながら力強いトップライン、幾多の困難を仲間との固い絆で乗り越えて新たなチャレンジを繰り返すワンピースの物語と、自分達のこれ迄の歩みを照らし合わせたリリック、メンバー7人の繊細ながらも力強い唄声が融合し、「どんな嵐も追い風にしよう」とトラブルすらも楽しんで乗りこなすBE:FIRSTイズム全開のポジティヴなヴァイヴスがリスナーに勇気を与える爽快な1曲になっている。

今回公開されたプレイリスト「BE:FIRST Select - ONE PIECE SONGS」では、「Sailing」に加えて、「ONE PIECE CARD GAME×BE:FIRST COLLABORATION SONG」として書き下ろされたBE:FIRST「Set Sail」、そしてBE:FIRSTメンバーが歴代のONE PIECE主題歌からそれぞれ一曲を選曲。BE:FIRSTのONE PIECE愛に溢れているプレイリストになっている。

YouTubeでは「Sailing」のOfficial Audioが公開中。

12月からは4都市9公演を回る自身初のドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』の開催、そして2025年にはワールドツアーの開催が決定している。https://BEFIRST.lnk.to/Select_ONEPIECESONGS配信:Apple Music / Spotify / Amazon Music / LINE MUSIC