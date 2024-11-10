クリスマスを彩るTHE RAMPAGE吉野北人×WIZBLEの新作アクセサリー第5弾「Echo of Pearl」が先行販売開始

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■「皆さんに、もっと喜んでもらえる最高のプレゼントがしたい」（吉野北人）という彼からの想いがこもったクリスマスジュエリー

THE RAMPAGEの吉野北人とジェンダーレスアクセサリーブランド・WIZBLEのコラボレーションアクセサリー第5弾の先行販売が、11月10日よりスタートした。

アクセサリーには自然が生み出す唯一無二のフォルムの魅力が人気を呼び、近年注目を集めているバロックパールを使用したものを中心に、大人の遊び心を感じさせる４種類のアクセサリーをラインナップ。バロックパールの有機的なフォルムと洗練された素材の組み合わせに、吉野の「もっと肌に馴染むアクセサリーを届けたい」という想いが込められている。

販売情報

THE RAMPAGE 吉野北人×WIZBLE 第5弾コレクション「Echo of Pearl」

WIZBLE公式サイトにて販売。

･先行販売期間

2024年11月10日（日）～2024年11月18日（月）

一般発売日：2024月12月20日(金)予定

WIZBLE 公式サイト

https://www.wizble.com/

THE RAMPAGE OFFICIAL SITE

https://therampage-ldh.jp/