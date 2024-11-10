NHKÂç²Ï¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÉÁ¤ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¡ÄÆ£¸¶Æ»Ä¹¤È¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ËÂÐÎ©¤·¤¿»°¾òÅ·¹Ä¤¬·Þ¤¨¤¿¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ß¤¸¤á¤ÊºÇ´ü
¢£»°¾òÅ·¹Ä¤ÈÆ£¸¶Æ»Ä¹¤ÎÎäÀï¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿
»°¾òÅ·¹Ä¡ÊÌÚÂ¼Ã£À®¡Ë¤Ï¡Ö姸»Ò(¤¤è¤³)¤òÃæµÜ¤È¤¹¤ë¡×¤ÈÆ£¸¶Æ»Ä¹¡ÊÊÁËÜÍ¤¡Ë¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£姸»Ò¡ÊÁÒÂô°ÉºÚ¡Ë¤ÏÆ»Ä¹¤¬ÆþÆâ¤µ¤»¤¿¼¡½÷¡£Æ»Ä¹¤Ï¤è¤í¤³¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î1¥«·î¸å¡¢»°¾òÅ·¹Ä¤Ï¡Ö娍»Ò(¤¹¤±¤³)¤ò¹Ä¹¡¤È¤¹¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¡Ö°ìÄëÆó¹¡¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿º¸Âç¿Ã¤À¡£°ÛÂ¸¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤ÎÂè42²ó¡ÖÀîÊÕ¤ÎÀÀ¤¤¡×¡Ê11·î2ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î°ì¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
»°¾òÅ·¹Ä¤¬Ãþ°¦¤¹¤ë娍»Ò¡ÊÄ«ÁÒ¤¢¤¡Ë¤Ï¡¢Æ£¸¶»á¤ÎËÜÎ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ºÑ»þ¤ÎÌ¼¤Ç¡¢¸¢ÎÏ¤Î¸å¤í½â¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê½÷¸æ¤ò¹¡¤Ë¤·¤¿¤¤»°¾òÅ·¹Ä¤Ï¡¢°ì¾òÅ·¹Ä¤Î¸æÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÄê»Ò¡Ê¹âÈª½¼´õ¡Ë¤È¤¤¤¦¹¡¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Äê»Ò¤¬¹Ä¹¡¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤Î¾´»Ò¡Ê¸«¾å°¦¡Ë¤¬ÃæµÜ¤È¤¤¤¦ÌµÍý¶Ú¤ò²¡¤·ÄÌ¤·¤¿Æ»Ä¹¤ÎÁ°Îã¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ»Ä¹¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÆñ¤·¤å¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¶²¤ì¤Ê¤¬¤é¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢ÂçÇ¼¸À¤ÎÂ©½÷¤¬¹Ä¹¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îã¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤Ì¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤¬¡¢»°¾òÅ·¹Ä¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÄ¿¤Ï娍»Ò¤ò¹Ä¹¡¤È¤·¤¿¤¤¡×¤È¾ù¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Ç¤¤Þ¤»¤Ì¡×¤ÈÅú¤¨¤¿Æ»Ä¹¤À¤¬¡¢¡Ö¤½¤Ê¤¿¤¬¤³¤ì¤ò¤Î¤Þ¤Ì¤Ê¤é¡¢Ä¿¤ÏÆóÅÙ¤È姸»Ò¤Î¤â¤È¤Ë¤ÏÅÏ¤é¤Ì¡£ÅÏ¤é¤Í¤Ð»Ò¤Ï¤Ç¤¤Ì¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤è¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È»°¾ò¡£姸»Ò¤Ë»°¾òÅ·¹Ä¤Î¹Ä»Ò¤ò»º¤Þ¤»¤¿¤¤Æ»Ä¹¤Ï¡¢ÄË¤¤¤È¤³¤í¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÆ»Ä¹¤Ï¡¢Å·¹Ä¤Î·èÄê¤ò¤Î¤àÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢娍»Ò¤ÎÎ©¹¡¤ÎÆü¤Ë姸»Ò¤ÎÆâÎ¢»²Æþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢娍»ÒÎ©¹¡¤Îµ·¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¸ø¶ª¤¬Æ»Ä¹¤Ë±óÎ¸¤·¤Æ»²²Ã¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë´×¸ÅÄ»¤¬ÌÄ¤¡¢姸»Ò¤ÎÆâÎ¢»²Æþ¤ÏÂç¤¤¤Ë¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÄë¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡×¤Î°ÕÌ£
¤½¤Î¸å¡¢ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤¿Æ»Ä¹¤«¤é¤Î¼É½¤ò¼õ¤±¤È¤Ã¤¿»°¾òÅ·¹Ä¤Ï¡¢¼É½¤ÏÊÖ¤¹¤Î¤¬ÀèÎã¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¡ÖÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¤Î¤©¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ç¤Ï¡¢»°¾òÅ·¹Ä¤ÈÆ»Ä¹¤¬¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ÂÐ¹³¿´¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ë¼Â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â2¿Í¤ÏÎäÀï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Æ»Ä¹¤Î¼É½¤ò¡ÖÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Æ»Ä¹¤Ë¤³¤³¤Þ¤Þ¼¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»°¾ò¤ÎËÜ¿´¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
Âè42²ó¤Ë¤Ï¡¢Æ£¸¶¼Â»ñ¡Ê½©»³Îµ¼¡¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë»°¾òÅ·¹Ä¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÄë¤È¤Ê¤ì¤¿¤æ¤¨¡¢À¯¤ò»×¤¤¤¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»°¾òÅ·¹Ä¤òÍý²ò¤¹¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»°¾ò¤ÏÁ°Äë¤Î°ì¾òÅ·¹Ä¤è¤ê4ºÐÇ¯¾å¤Ç¡¢»ö¼Â¡¢°ì¾òÅ·¹Ä¤Î¸æÂå¤¬25Ç¯¤âÂ³¤¤¤¿¤Î¤Á¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÄë¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡×¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ç¯Îð¤ÎµÕÅ¾¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÎ¾ÅýÅ³Î©¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þÂå¡¢¤È¤â¤ËÂ¼¾åÅ·¹Ä¤Î¹Ä»Ò¤À¤Ã¤¿·»¤ÎÎäÀôÅ·¹Ä¤ÈÄï¤Î±ßÍ»Å·¹Ä¤Î·ÏÅý¤¬¡¢¸ò¸ß¤ËÂ¨°Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢²Ö»³Å·¹Ä¡ÊÎäÀôÅ·¹Ä¤ÎÂè°ì¹Ä»Ò¡Ë¤Î¼¡¤Ë¤Ï°ì¾òÅ·¹Ä¡Ê±ßÍ»Å·¹Ä¤ÎÂè°ì¹Ä»Ò¡Ë¤¬Â¨°Ì¡£¤³¤Î¤Í¤¸¤ì¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢°ì¾òÅ·¹Ä¤è¤êÇ¯Ä¹¤Î»°¾òÅ·¹Ä¡ÊÎäÀôÅ·¹Ä¤ÎÂèÆó¹Ä»Ò¡Ë¤ÎÂ¨°Ì¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£°ì¹ï¤âÁá¤¯¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ä
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢»°¾òÅ·¹Ä¤¬À¯¤Ë»×¤¦Â¸Ê¬Àº¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ»Ä¹¤Ï¤½¤ì¤Ç¤Ïº¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»°¾ò¤ÎÂ¨°Ì¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æ»Ä¹¤Ï°ì¾òÅ·¹Ä¤ÎÂè°ì¹Ä»Ò¤À¤Ã¤¿ÆØ¹¯¿Æ²¦¤òÇÓ½ü¤·¡¢¼«Ê¬¤Î³°Â¹¤Ç¤¢¤ëÆØÀ®¿Æ²¦¤òÅìµÜ¤Ë¤·¤¿¡£¤à¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤ÏÆØÀ®¿Æ²¦¤òÂ¨°Ì¤µ¤»¡¢¤ß¤º¤«¤é¤ÏÀÝÀ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼Â¸¢¤ò°®¤ê¡¢¼«¿È¤ª¤è¤Ó¼«¿È¤Î²È·Ï¤Ë¤è¤ë¸¢ÎÏ´ðÈ×¤ò¤µ¤é¤Ë¤¿¤·¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢»°¾òÅ·¹Ä¤¬Â¨°Ì¤·¤¿´²¹°8Ç¯¡Ê1011¡Ë6·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Æ»Ä¹¤Ï¿ô¤¨46ºÐ¡£¤³¤Î»þÂå¤Ë¤Ï40ºÐ¤ò¤¹¤®¤ì¤Ð¤â¤¦Ï·Îð¤Ç¡¢¤·¤«¤â¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ»Ä¹¤Ï°Æ³°ÉÂ¼å¤Ç¡¢°û¿åÉÂ¡ÊÅüÇ¢ÉÂ¡Ë¤Î»ýÉÂ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤¬¹õ¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢»°¾òÅ·¹Ä¤Î¼£À¤¤ÏÆ»Ä¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡£¡Ö»°¾òÅ·¹Ä¤¬Â¨°Ì¤·¤¿¤½¤Î»þ¤«¤éÆ»Ä¹¤Î¿´¤ÏÉÃÆÉ¤ß¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Áá¤¯¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¡½¡½¡×¤È¤¤¤¦»³ËÜ½ß»Ò»á¤Î»ØÅ¦¡Ê¡ØÆ»Ä¹¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡ÙÄ«ÆüÁª½ñ¡Ë¤¬¡¢Æ»Ä¹¤Î¿´¾ð¤òÃ¼Åª¤ËÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆâÎ¢¤Ï¾Æ¼º¡¢¿´Ï«¤ò½Å¤Í´ãÉÂ¤Ë
¤à¤í¤ó¡¢»°¾òÅ·¹Ä¤ÏÆ»Ä¹¤Î¿´Ãæ¤ò»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢ÎäÀï¤Ï´ü¤»¤º¤·¤Æµ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃ¼Åª¤ÊÎã¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢Æ»Ä¹¤Î»°ÃË¤Ç¤¢¤ë¸²¿®(¤¢¤¤Î¤Ö)¤Î½Ð²È¤À¤Ã¤¿¡£
»°¾òÅ·¹Ä¤ÏÆ»Ä¹¤ò¼è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¡¢Æ»Ä¹¤Î¼¡ºÊ¤ÎÌÀ»Ò¡ÊÂíÆâ¸øÈþ¡Ë¤¬»º¤ó¤À¸²¿®¡ÊÉ´À¥ºó¡Ë¤ò¡¢Å·¹Ä¤ÎÈë½ñ´±Ä¹¤Ç¤¢¤ëÂ¢¿ÍÆ¬¤ËÈ´Å§¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»°¾ò¤Î½ÑÃæ¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤Æ»Ä¹¤¬ÃÇ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½ÐÀ¤¤Îµ¡²ñ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¤¤¿¸²¿®¤Ï´²¹°9Ç¯¡Ê1012¡ËÀµ·î¡¢ÉÔ°Õ¤Ë½Ð²È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÆ»Ä¹¤È»°¾òÅ·¹Ä¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÇÈÉ÷¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï»°¾ò¤ÎÅÏ¤ê¤¬¤Ê¤¤¤ÈÆ»Ä¹¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿姸»Ò¤Ï¡¢Ä¹ÏÂ2Ç¯¡Ê1013¡Ë7·î¡¢Ä÷»ÒÆâ¿Æ²¦¤ò½Ð»º¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢姸»Ò¤¬ÆâÎ¢¤ËÌá¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ÎÄ¹ÏÂ3Ç¯¡Ê1014¡Ë2·î9Æü¡¢ÆâÎ¢¤¬¾Æ¼º¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é1¥«·î¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤3·î1Æü¡¢¼Â»ñ¤ÎÆüµ¡Ø¾®±¦µ¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»°¾òÅ·¹Ä¤Ï¼Â»ñ¤ÎÍÜ»Ò¤Î»ñÊ¿¤Ë¡¢¡Ö¤³¤³¿ôÆü¡¢ÊÒÌÜ¤¬¸«¤¨¤º¡¢ÊÒ¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Æ»Ä¹¤ÈÂÐÎ©¤·¤¿µó¶ç¡¢ÆâÎ¢¤Þ¤Ç¾Æ¼º¤·¡¢¿´Ï«¤ò¤«¤«¤¨¤¿Ëö¤Î´ãÉÂ¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢3·î12Æü¤Ë¤â²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Å·¹Ä¤Î¤â¤È¤ËÂå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¿ôËü¤â¤ÎÊõÊª¤¬¾Æ¼º¤·¤¿¡£»°¾òÅ·¹Ä¤Î¾ÃÌ×¤Ö¤ê¤Ï¡¢¤¤¤«¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£
»°¾ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆ§¤ó¤À¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤Î¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ»Ä¹¤Ï¤³¤ì¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë3·î25Æü¡¢»°¾òÅ·¹Ä¤Ë¾ù°Ì¤òµá¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Æ»Ä¹¤ÎÆüµ¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤¿µ»ö
¤¸¤Ä¤Ï¡¢Æ»Ä¹¤ÎÆüµ¤Î¡Ø¸æÆ²´ØÇòµ¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ÎÄ¹ÏÂ3Ç¯¤Îµ»ö¤¬ºÇ½é¤«¤é¤´¤Ã¤½¤ê¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÒËÜ°ì¹¨»á¤Ï¡Ö´ãÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿»°¾òÅ·¹Ä¤ËÂÐ¤·¡¢Æ»Ä¹¤¬Âà°Ì¤òÍ×µá¤·¤¿¤³¤ÎÇ¯¤Îµ»ö¤Ï¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Î½ÅÍ×À¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ»Ä¹¼«¿È¤¬¡ØÇËµÑ¡Ù¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È½ñ¤¯¡Ê¡Ø»ç¼°Éô¤ÈÆ£¸¶Æ»Ä¹¡Ù¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¡£
¤³¤ÎÇ¯¡¢Æ»Ä¹¤Ï»°¾òÅ·¹Ä¤Ë¡¢¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¯¾ù°Ì¤òÇ÷¤êÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤¤¤«¤Ð¤«¤ê¤«Æ»Ä¹¤ò¤«¤Ð¤¦¤Ê¤é¡¢Å·¹Ä¤¬ÉÂµ¤¤ÇÀ¯Ì³¤äµ·¼°¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤º¤ì¤Ð¡¢µÜÄî¼Ò²ñ¤Ç¿®Ç¤¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾ù°Ì¤òÇ÷¤ë¤Î¤ËÆ»Íý¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤È¤â¤«¤¯¡¢Æ»Ä¹¤òÉ®Æ¬¤È¤¹¤ë¸ø¶ª¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë»°¾òÂà°Ì¤Ë¸þ¤±¤¿ºîÀï¤Ï¡¢Ä¹ÏÂ4Ç¯¡Ê1015¡Ë¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ø¾®±¦µ¡Ù¤Ë¤Ï4·î13Æü¤Î¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢»°¾òÅ·¹Ä¤¬Æ£¸¶Î´²È¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÏÃ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤Î¿´ÃÏ¤¬Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤Î¤ò¸«¤ÆÆ»Ä¹¤ÏÉÔÌû²÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»°¾ò¤ÏÏ³¤é¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¼Â»ñ¤ÏÆüµ¤ÇÆ»Ä¹¤ò¡ÖÂçÉÔÃé¡×¤ÈÇÍ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¡Ø¾®±¦µ¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð8·î19Æü¡¢»°¾òÅ·¹Ä¤Ï»ñÊ¿¤Ë¡¢¡ÖÆ»Ä¹¤¬¤·¤¤ê¤Ë¾ù°Ì¤òÂ¥¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
10·î15Æü¡¢»°¾òÅ·¹Ä¤ÏºÇ¸å¤ÎÄñ¹³¤ò»î¤ß¤ë¡£娍»Ò¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë»º¤Þ¤ì¤¿¼¡½÷¤Ç¤¢¤ë½÷ÆóµÜ¡ÊûÅ»ÒÆâ¿Æ²¦¡Ë¤ò¡¢Æ»Ä¹¤ÎÃäÃË¡¢ÍêÄÌ¤Ë¹ß²Ç¤µ¤»¤¿¤¤¤È»ý¤Á¤«¤±¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤â»°¾òÅ·¹Ä¤Î´ãÉÂ¤Ï²óÉü¤»¤º¡¢11·î17Æü¤Ë¤Ï¡¢»°¾òÅ·¹Ä¤¬ºÆ·ú¤Ë¿´¤òºÕ¤¤¤¿ÆâÎ¢¤¬¤Õ¤¿¤¿¤Ó¾Æ¼º¤·¤¿¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¶öÁ³¤ÎºÒ³²¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£»°¾ò¤Î¿´Ãæ¤Ï»¡¤¹¤ë¤ËÍ¾¤ê¤¢¤ë¤¬¡¢Æ»Ä¹¤Ï¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¾ù°Ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÍêÄÌ¤¬½ÅÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»°¾òÅ·¹Ä´ÎÀù¤ê¤Î½÷ÆóµÜ¤È¤Î±ïÃÌ¤âÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ºÇ¸å¤Î´ê¤¤¤â»à¸å¤ËÅ¾Ê¤¤µ¤»¤é¤ì¤¿
12·î15Æü¡¢¤Ä¤¤¤Ë»°¾òÅ·¹Ä¤ÏÆ»Ä¹¤Ë¡¢ÍâÇ¯Àµ·î¤Ë¾ù°Ì¤¹¤ë»Ý¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¡¢ÍâÄ¹ÏÂ5Ç¯¡Ê1016¡Ë¡¢ÂÀ¾åÅ·¹Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤à¤í¤ó¡¢Â¨°Ì¤·¤¿¤Î¤Ï°ì¾òÅ·¹Ä¤ÎÂèÆó¹Ä»Ò¤ÇÆ»Ä¹¤Î³°Â¹¡¢ÆØÀ®¿Æ²¦¤À¤Ã¤¿¡Ê¸å°ì¾òÅ·¹Ä¡Ë¡£
¾ù°Ì¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÂè°ì¹Ä»Ò¤Ç¤¢¤ëÆØÌÀ¿Æ²¦¤òÅìµÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤È¤·¡¢¤½¤ì¤òÆ»Ä¹¤ËÇ§¤á¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢»°¾òÅ·¹Ä¤Î¤»¤á¤Æ¤â¤Îµß¤¤¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤Î¸å¡¢´²¿Î¸µÇ¯¡Ê1017¡Ë4·î¤Ë½Ð²È¤·¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯Êø¸æ¤·¤¿¡£µýÇ¯42¡£
¤½¤ì¤«¤é4¥«·î¤·¤Æ¡¢ÆØÌÀ¿Æ²¦¤ÏÅìµÜ°Ì¤ÎÊÖ¾å¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµÜ¤È¤·¤ÆÍê¤ì¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Æ»Ä¹¤«¤é¤ÎÌµ¸À¤Î°µÎÏ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£¡Ø¾®±¦µ¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ä¹ÏÂ4Ç¯10·î¡¢Æ»Ä¹¤Ï»°¾òÅ·¹Ä¤Ë¡¢¡Ö»°¾ò¤Î¹Ä»Ò¤¿¤Á¤ÏÅìµÜ¤Î´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Î±¡¡Ê°ì¾òÅ·¹Ä¡Ë¤ÎÂè»°¹Ä»Ò¡ÊÆØÎÉ¿Æ²¦¡Ë¤³¤½ÅìµÜ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ»Ä¹¤Î»×ÏÇ¤É¤ª¤ê¡¢ÆØÌÀ¿Æ²¦¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅìµÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ»Ä¹¤Î³°Â¹¡Ê¸å°ì¾òÅ·¹Ä¤ÎÄï¡Ë¤ÎÆØÎÉ¿Æ²¦¤À¤Ã¤¿¡£ÎäÀï¤Ï¤Ê¤Ë¤â¤«¤â¡¢Æ»Ä¹¤Î¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢¶áÀ¤»Ë¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë ¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù(¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÎò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È ¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ë