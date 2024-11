◆ENHYPEN、日本ドームツアー開幕

【モデルプレス=2024/11/10】グローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)の日本3都市でのドームツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN」が9日、埼玉・ベルーナドームにて開幕。ここでは初日のメンバーコメントを全文で紹介する。<※演出の一部ネタバレあり>|img:center:w700:cap}ENHYPENはJUNGWON(ジョンウォン)・HEESEUNG(ヒスン)・JAY(ジェイ)・JAKE(ジェイク)・SUNGHOON(ソンフン)・SUNOO(ソヌ)・NI-KI(ニキ)からなる7人組グローバルグループ。Mnetの超大型プロジェクト「I-LAND」から誕生し、2020年11月に韓国デビュー、2021年7月に日本デビューを果たし、2023年にはK-POPボーイグループ史上最速で東京ドーム単独公演を実現させた。

◆ENHYPEN、ライブ前にENGENEを見守っていた

◆NI-KI

◆HEESEUNG

◆JAKE

◆SUNGHOON

◆JUNGWON

◆SUNOO

◆JAY

「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN」は9日・10日の埼玉公演後、12月28日・29日にみずほPayPayドーム福岡、2025年1月25日・26日に京セラドーム大阪での公演を控えている。最後にメンバーごとのコメントの時間になると、NI-KIは「久しぶりにこうやって大きな会場でたくさんのENGENE(エンジン/ファンの愛称)を見ることができて、すごくなんかグッと来ました」と言い、「実は(ドームの)上の方に僕たちの待機室があるんですけど、そこでずっとENGENEを見てました(笑)」と会場を見渡せる部屋からドームに入ってくるファンたちを見ていたと暴露。会場はざわめき、他メンバーも「言っちゃった!」「明日は土を掘って隠れているかも(笑)」と笑っていた。さらにSUNOOも「僕もお昼に控え室の方でENGENEの皆さんが会場に入ってくるのをじっと見守っていたんですね」と明かし、「でも、たくさんの方が来てくださっているせいか、少し外を歩いてみたときもなんだか暑く感じられましたし、皆さんの熱気のおかげでどんどん暑くなってきたような気がします」と寒さに負けないENGENEの熱気を感じたと語った。以下、7人のコメント全文。※日本語で話した部分は太字で表示/JAY&NI-KIは全て日本語コメントのため除く皆さん今日どうでしたか?「FATE PLUS」のときアリーナツアーだったじゃないですか。久しぶりにこうやって大きな会場でたくさんのENGENEを見ることができて、すごくなんかグッと来ました。実は上の方に僕たちの待機室があるんですけど、そこでずっとENGENEを見てました(笑)。(メンバーから「言っちゃった!」「明日は土を掘って隠れているかも」と言われる)とにかくこうやって、またたくさんのENGENEの皆さんと同じ空間で楽しい時間を一緒に過ごせてすごく幸せな1日でした。本当にありがとうございます。「FATE PLUS」の最後のときに、またすぐびっくりするぐらい早く帰ってくるって言ったじゃないですか。皆さん、びっくりしました(笑)?僕たちもびっくりしてる(笑)。すごい短い期間でこのツアーを準備して、時には小さなミスもたくさんありましたが、こうやってENGENEの皆さんとやり遂げることができてすごく嬉しいですし、これからドームツアー始まって…(何かのネタバレをうっかり言いそうになる)ちょっと待って(笑)。ドームツアーがとりあえずあるので、皆さんドームツアーの間たくさん一緒に楽しい思い出を過ごしましょう。今日は皆さん来てくださってありがとうございます。明日も一緒に楽しみましょう!なんというか、「WALK THE LINE」がようやく始まりましたね。どうでしたか?皆さん。(寒さで髪から湯気が出ていることをメンバーにツッコまれ、「すげ〜!初めて見た!」「漫画みたい」と盛り上がる)実は僕は(「ONE PIECEの」)ルフィなんです(笑)。ここまで一生懸命お見せしたんですけれども、この後どうなるかわからないですね?どうでしたか?皆さん。新しいステージに対する色々な悩みがあったような気がします。ツアーが終わって間もなかったので、もっと新鮮なものをお見せしたいという気持ちが強くありました。だから、この会場の端っこまで行ってみたり、色々な場所を回ったり、トロッコに乗ったり、 色々な楽しみを皆さんにお届けしたいと思って頑張ったような気がします。でも確かなことは、僕は皆さんと近くでお会いできるのが本当に嬉しいなと思うんです。でも、明日来られない方もいらっしゃいますよね。今日最後まで皆さん思いっきり楽しんでいってくださったら嬉しいです。最後まで一緒に思いっきり楽しみましょう!ENGENE、どうでしたか?実は…ちょっと寒い(笑)。今日ENHYPENに初めて会ったという方いらっしゃいますか?(手が挙がるのを見て)おお〜!どうですか?僕たち。(歓声が上がる)僕たちは「WALK THE LINE」ツアーを埼玉のベルーナドームで始めることができてすごく光栄です。こんなに寒い中、ENGENEの皆さん来てくださってありがとうございます。僕たちは今日スタートを切りましたけれども、日本のツアー、そして残りのツアーも皆さんからたくさんのパワーをいただいて頑張りたいと思います。今日、個人的に僕はすごく楽しかったです。皆さんにも残りのステージ、もっともっと楽しんでほしいです。ENGENEの皆さん、本当にありがとうございます。本当に愛してる!愛してます!(メンバーから「知っている日本語は全部出てきたね(笑)?」とツッコまれ盛り上がる)全部本当に…(メンバーに“心から”という日本語を教えてもらいながら)心からありがとうございます!愛してる!(メンバーから「ソンフンさんは全部日本語でできるんじゃない?」と言われ)できない(笑)。あ〜〜、僕もちょっと寒い(笑)。しかし、ENGENEの愛が熱いね!だから暑いです!(メンバー「日本人ですか?」)韓国人です(笑)。正直僕はここベルーナドームで今公演をしながら、ドームツアーが始まってとても不思議な気持ちです。ドームツアーをすると聞いたときに、「ドームのような大きな会場で多くの皆さんとご一緒できるのかな?」と思っていたんですけれども、こんなふうに可能になってすごく不思議な気分です。だから今日もすごく期待をして来たんですが、もう期待以上にENGENEの皆さんのエネルギーが本当に素晴らしくて、僕もその皆さんの勢いに乗って、ノリノリで今日はコンサートをすることができました。(通訳が「ノリノリ」と訳したのを聞いて)「ノリノリ」?「ノリノリ」はなんですか?(意味を理解して)今日はノリノリ!今日は本当にノリノリでした!今日も一緒に思いっきり遊んでくださったENGENEの皆さん、本当にありがとうございました。明日も来てくれる方?(手が挙がるのを見て)おお〜!!(メンバーたちと掛け合いで盛り上がって)明日も一緒にノリノリしてみましょう!Let’s Go!(ソンフンのコメントを受けて)一つ覚えましたね?「ノリノリ」(笑)。僕も今、実は寒いんですが、でもステージをしているときはすごく暑かったんです。ステージをしている時にENGENEの皆さんがどれだけ熱い情熱を僕たちに送ってくれたのか、それを感じることができました。皆、今寒いですか?寒くない?皆さん情熱的な熱い方たちなんですね。あ!今日の公演がこの髪の色(金髪)で初めてパフォーマンスします!どうですか(笑)?(回転しながら金髪を見せる)でも根本の方が伸びてきちゃいました(笑)。僕たち明後日カムバックをします。皆さん楽しみですか?(新曲の振り付けの一部を披露する)今日来てくださって本当にありがたいのですが、僕たちカムバックを準備しながら、ENGENEのことだけを考えながら一生懸命準備をしてきました。今回、いくつかすごく良いことがあるんじゃないかなと思います。これまでの活動を全部含めて。皆さん、期待してください!ノリノリ〜(笑)!(立ち見の観客を見ながら)あと、会場の中に入ってこられなかった外側にENGENEの方もいらっしゃるんですね。(立ち見席であることを聞いて)すみませんっ!!でもずっと立ちっぱなしでこんなに一生懸命応援してくださって、本当にありがとうございます。今日はありがとうございました!愛してる!!ついに僕の番がやってきましたね(笑)。待ってたら少し寒くなっちゃいました(笑)。朝寒かったので心配になってWeverseに書き込みをしたんです。僕もお昼に控え室の方でENGENEの皆さんが会場に入ってくるのをじっと見守っていたんですね。でも、たくさんの方が来てくださっているせいか、少し外を歩いてみたときもなんだか暑く感じられましたし、皆さんの熱気のおかげでどんどん暑くなってきたような気がします。(通訳を聞いて)僕、随分長くしゃべったんですね(笑)?今日のステージ、本当に楽しめたような気がします。ENGENE、今日はノリノリ!楽しかったですか?僕もノリノリ!楽しかったです!とにかく今日ENGENEの皆に会うことができて本当に楽しかったです。明日もすごく楽しみです。バイバイ〜!明日会いましょう!(JAYの順番になってメンバーが一気に盛り上がる)始めてもいい(笑)?寒いですね…色々…雰囲気も(笑)。(ソンフン「雰囲気はいいです!」)そうですね、なんか(言いたいことを)忘れた気がする、今ので(笑)。皆さん今日幸せでしたか?最近なんか舞台を見たら、元々ENGENEって全世界で恥ずかしがり屋が結構多かったと思いますけど、最近すごく情熱的な気がして、すごく心が温かくなる気がします。僕たちENHYPENっていつもENGENEを幸せにするために存在すると思いますけど、幸せの形って色々あると思いますが、だからこそ僕たちもこうやってステージもバラエティもSNSも色々活動してるんですけど、いつも皆さんに幸せをお届けするため、毎日頑張って練習して準備しています。皆さんも、今から出る新しいコンテンツも、今日っていう思い出も、いつも心に残って幸せな思い出にしてください。これからも頑張るENHYPENになります!ありがとうございました!(会場&メンバーから拍手が巻き起こる)(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】