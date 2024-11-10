¡Ö»×¤ï¤º¸«¤È¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×47ºÐ¡¢´Ñ·î¤¢¤ê¤µà·òºßáÂÄ¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã²Ä°¦¤¯¤Æ¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¤Î´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡Ê47¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷À»ï¡ÖGLOW¡×¤ÎÆÉ¼Ô¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿´Ñ·î¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂ£Äè¼°¤Ë¤Ï¡¢°áÁõÂØ¤¨¤â¤·¤ÆºÆ½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÈþ¤·¤¯¤Æ¡¢»×¤ï¤º¸«¤È¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥¹¥¿¥¤¥ë¤âà¸½Ìòá¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡ªºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã²Ä°¦¤¯¤Æ¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ô¡¼¥¹¤·¤Æ¤ë»Ñ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£