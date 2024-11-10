浦和vs広島 スタメン発表
[11.10 J1第36節](埼玉)
※15:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 23 井上黎生人
DF 88 長沼洋一
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 14 関根貴大
MF 24 松尾佑介
MF 25 安居海渡
FW 9 ブライアン・リンセン
控え
GK 16 牲川歩見
DF 20 佐藤瑶大
MF 10 中島翔哉
MF 47 武田英寿
MF 78 原口元気
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 38 前田直輝
監督
マチェイ・スコルジャ
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 33 塩谷司
MF 66 川辺駿
FW 51 加藤陸次樹
控え
GK 22 川浪吾郎
MF 6 青山敏弘
MF 18 柏好文
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
FW 11 満田誠
FW 20 ピエロス・ソティリウ
FW 99 ゴンサロ・パシエンシア
監督
ミヒャエル・スキッベ
※15:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 23 井上黎生人
DF 88 長沼洋一
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 14 関根貴大
MF 24 松尾佑介
MF 25 安居海渡
FW 9 ブライアン・リンセン
控え
GK 16 牲川歩見
DF 20 佐藤瑶大
MF 10 中島翔哉
MF 78 原口元気
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 38 前田直輝
監督
マチェイ・スコルジャ
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 33 塩谷司
MF 66 川辺駿
FW 51 加藤陸次樹
控え
GK 22 川浪吾郎
MF 6 青山敏弘
MF 18 柏好文
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
FW 11 満田誠
FW 20 ピエロス・ソティリウ
FW 99 ゴンサロ・パシエンシア
監督
ミヒャエル・スキッベ