山口vs横浜FC スタメン発表
[11.10 J2第38節](みらスタ)
※14:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 関憲太郎
DF 3 ヘナン
DF 15 前貴之
DF 41 下堂竜聖
DF 48 新保海鈴
MF 8 佐藤謙介
MF 16 吉岡雅和
MF 18 相田勇樹
MF 68 野寄和哉
FW 9 若月大和
FW 38 末永透瑛
控え
GK 26 田口潤人
DF 14 沼田圭悟
DF 40 平瀬大
MF 28 小林成豪
MF 30 奥山洋平
MF 37 田邉光平
FW 19 山本駿亮
監督
志垣良
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 8 山根永遠
MF 10 カプリーニ
MF 13 小川慶治朗
MF 17 武田英二郎
MF 34 小倉陽太
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
MF 7 井上潮音
MF 77 新井瑞希
FW 15 伊藤翔
FW 33 室井彗佑
FW 78 ジョアン・パウロ
監督
四方田修平
※14:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 関憲太郎
DF 3 ヘナン
DF 15 前貴之
DF 41 下堂竜聖
DF 48 新保海鈴
MF 8 佐藤謙介
MF 16 吉岡雅和
MF 18 相田勇樹
MF 68 野寄和哉
FW 9 若月大和
FW 38 末永透瑛
控え
GK 26 田口潤人
DF 14 沼田圭悟
DF 40 平瀬大
MF 28 小林成豪
MF 30 奥山洋平
FW 19 山本駿亮
監督
志垣良
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 8 山根永遠
MF 10 カプリーニ
MF 13 小川慶治朗
MF 17 武田英二郎
MF 34 小倉陽太
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
MF 7 井上潮音
MF 77 新井瑞希
FW 15 伊藤翔
FW 33 室井彗佑
FW 78 ジョアン・パウロ
監督
四方田修平