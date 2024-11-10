[11.10 J2第38節](みらスタ)

※14:00開始

主審:高崎航地

<出場メンバー>

[レノファ山口FC]

先発

GK 21 関憲太郎

DF 3 ヘナン

DF 15 前貴之

DF 41 下堂竜聖

DF 48 新保海鈴

MF 8 佐藤謙介

MF 16 吉岡雅和

MF 18 相田勇樹

MF 68 野寄和哉

FW 9 若月大和

FW 38 末永透瑛

控え

GK 26 田口潤人

DF 14 沼田圭悟

DF 40 平瀬大

MF 28 小林成豪

MF 30 奥山洋平

MF 37 田邉光平

FW 19 山本駿亮

監督

志垣良

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 5 ガブリエウ

DF 24 福森晃斗

MF 4 ユーリ・ララ

MF 8 山根永遠

MF 10 カプリーニ

MF 13 小川慶治朗

MF 17 武田英二郎

MF 34 小倉陽太

FW 38 高橋利樹

控え

GK 1 永井堅梧

DF 3 中村拓海

MF 7 井上潮音

MF 77 新井瑞希

FW 15 伊藤翔

FW 33 室井彗佑

FW 78 ジョアン・パウロ

監督

四方田修平