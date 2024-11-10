山形vs千葉 スタメン発表
[11.10 J2第38節](NDスタ)
※14:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 5 安部崇士
DF 6 山田拓巳
DF 15 川井歩
DF 22 城和隼颯
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 88 土居聖真
FW 25 國分伸太郎
FW 42 イサカ・ゼイン
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 23 藤嶋栄介
DF 19 岡本一真
DF 40 坂本稀吏也
MF 14 坂本亘基
MF 18 南秀仁
FW 36 高橋潤哉
FW 41 後藤優介
監督
渡邉晋
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 23 鈴木椋大
DF 2 高橋壱晟
DF 3 山越康平
DF 22 佐々木翔悟
DF 36 松田陸
MF 7 田中和樹
MF 14 椿直起
MF 16 横山暁之
MF 33 エドゥアルド
MF 44 品田愛斗
FW 10 小森飛絢
控え
GK 1 藤田和輝
DF 19 岡庭愁人
DF 55 小川大貴
MF 5 小林祐介
MF 18 杉山直宏
FW 17 林誠道
FW 77 ドゥドゥ
監督
小林慶行
※14:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 5 安部崇士
DF 6 山田拓巳
DF 15 川井歩
DF 22 城和隼颯
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 88 土居聖真
FW 25 國分伸太郎
FW 42 イサカ・ゼイン
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 23 藤嶋栄介
DF 19 岡本一真
DF 40 坂本稀吏也
MF 14 坂本亘基
FW 36 高橋潤哉
FW 41 後藤優介
監督
渡邉晋
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 23 鈴木椋大
DF 2 高橋壱晟
DF 3 山越康平
DF 22 佐々木翔悟
DF 36 松田陸
MF 7 田中和樹
MF 14 椿直起
MF 16 横山暁之
MF 33 エドゥアルド
MF 44 品田愛斗
FW 10 小森飛絢
控え
GK 1 藤田和輝
DF 19 岡庭愁人
DF 55 小川大貴
MF 5 小林祐介
MF 18 杉山直宏
FW 17 林誠道
FW 77 ドゥドゥ
監督
小林慶行