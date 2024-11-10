鹿児島vs岡山 スタメン発表
[11.10 J2第38節](白波スタ)
※14:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 6 渡邉英祐
DF 14 野嶽寛也
DF 23 岡本將成
DF 28 戸根一誓
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
MF 21 田中渉
MF 30 木村祐志
MF 34 鈴木翔大
FW 38 有田稜
控え
GK 13 松山健太
DF 5 井林章
MF 11 五領淳樹
MF 17 星広太
MF 35 中原秀人
FW 9 有田光希
FW 25 端戸仁
監督
浅野哲也
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 5 柳育崇
DF 18 田上大地
MF 14 田部井涼
MF 15 本山遥
MF 17 末吉塁
MF 19 岩渕弘人
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
FW 22 一美和成
控え
GK 1 堀田大暉
DF 2 高木友也
MF 6 輪笠祐士
MF 7 竹内涼
MF 33 神谷優太
FW 11 太田龍之介
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
※14:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 6 渡邉英祐
DF 14 野嶽寛也
DF 23 岡本將成
DF 28 戸根一誓
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
MF 21 田中渉
MF 30 木村祐志
MF 34 鈴木翔大
FW 38 有田稜
控え
GK 13 松山健太
DF 5 井林章
MF 11 五領淳樹
MF 17 星広太
MF 35 中原秀人
FW 25 端戸仁
監督
浅野哲也
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 5 柳育崇
DF 18 田上大地
MF 14 田部井涼
MF 15 本山遥
MF 17 末吉塁
MF 19 岩渕弘人
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
FW 22 一美和成
控え
GK 1 堀田大暉
DF 2 高木友也
MF 6 輪笠祐士
MF 7 竹内涼
MF 33 神谷優太
FW 11 太田龍之介
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之