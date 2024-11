NOWADAYS、デジタルシングル「Let′s get it」スケジュールを公開

CUBEエンターテインメントの新人ボーイズグループNOWADAYSのプロモーションスケジュールが公開された。NOWADAYSは8日、公式SNSチャンネルを通じて、デジタルシングル「Let's get it」のプロモーションスケジュールを公開した。アナログ感性のブラウン管テレビやアートワークティーザーを通じて公開された名刺型のチラシなど独特の素材を使って、彼等だけのレトロな感性を予告し、視線をひきつけた。

NOWADAYSは10日のレコーディングスポイラー(ネタバレ)を皮切りに、コンセプトフォト、ムードトレーラー、スペシャルトレーラー、コレオグラフィースポイラー、ミュージックビデオティーザーまで、新しいデジタルシングルの公開に先立ち、様々なコンテンツを披露する計画だ。「Let's get it」発売直後の21日午後7時30分には、新曲発売を記念した特別イベントを予告している。これまで、漫画の中から飛び出してきたようなキッチュでウィットのある音楽とコンセプト、独自のエネルギーで多くの愛を受けてきたNOWADAYSは、「Let's get it」を通じて新しい魅力でファンに会う予定だ。NOWADAYSの新しいデジタルシングル「Let's get it」は、21日午後6時に発売される。