◆「HOTEL THE MITSUI」ブランドが箱根に進出

【女子旅プレス=2024/11/10】神奈川県箱根町に新ラグジュアリーホテル「HOTEL THE MITSUI HAKONE」が、2026年に開業する。最高級ラグジュアリーホテルブランド「HOTEL THE MITSUI」として、2020年11月に開業した「HOTEL THE MITSUI KYOTO」に続く新たなホテル「HOTEL THE MITSUI HAKONE」が、日本を代表する温泉リゾート地の箱根・小涌谷に誕生。

◆大自然を存分に感じる環境

■「HOTEL THE MITSUI HAKONE」概要

4万坪の広大な森に囲まれ木々と渓谷の魅力を五感で体験できる母屋、天然温泉を引き入れ緑豊かな景色と悠々と湯浴みができる客室、箱根の自然と文化に触発されたアート、空・森・水が一体となる空間で日常から解放されるひとときが感じられるサーマルスプリングなど、すべてにこだわりと繊細さを兼ね備えた居心地のよい空間を実現する。客室は126室・平均約60平米となっており、100平米超のヴィラや240平米超のプレジデンシャルスイートを含む、多様な部屋タイプを用意。また、ホテル内のオールデイダイニング、スペシャリティレストランでは、屋外テラス席や開放的な窓から眼前に広がる雄大な自然を臨みながら、四季折々の料理を味わえる。なおホテル計画地は、目の前にそびえる浅間山(せんげんやま)を敷地に有し、山裾を流れ心地よいせせらぎを奏でる蛇骨川、神秘的な姿を見せる千条(ちすじ)の滝など、四季により表情が移り変わる大自然を身近で存分に感じることができる、優れたロケーションに立地している。(女子旅プレス/modelpress編集)住所:神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷字箕作沢450番1他(地番)アクセス:箱根登山鉄道「小涌谷」駅徒歩2分【Not Sponsored 記事】