ENHYPEN、最新アルバムのタイトル曲「No Doubt」のパフォーマンスを一部解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ズボンの後ろポケットを活用した振り付けが目を引く「No Doubt」

ENHYPENが、2ndスタジオリパッケージアルバム『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』より、タイトル曲「No Doubt」のMVティザー第2弾を公開した。

第1弾ティザーで完璧なスーツスタイルとビジュアルで話題を集めた彼らは、今回の映像では新曲「No Doubt」のパフォーマンスを一部解禁。

ENHYPENの華麗なダンスラインとグルーヴィーなリズム感が圧巻で、特にズボンの後ろポケットを活用した振り付けが目を引く。メンバーは簡単に真似できる動作に繊細な緩急調節を加え、ヒップながらも洗練されたダンスを完成させた。

あらたに公開された「No Doubt」音源の一部も、ENGENE(ファンダム名)の肩を震わせるもの。レトロな雰囲気のシンセサイザーサウンドとミニマルな808ベースリズムが楽しく、強い中毒性を醸し出す。暑さを感じながら汗を流すメンバーたちの姿とどこかに走っていく場面、パンチを飛ばすカットなども編集され、MV本編に対する期待感を高めている。

「No Doubt」は、いつも一緒にいることはできないが、変わらない愛を確信するようになるストーリーを、ダンサブルなシンセポップジャンルで届けた楽曲。そして、アルバムのもうひとつの新曲「Daydream」では、恋人がいない時間のなかで、より切なく相手を愛するようになる“僕”の心を歌詞に込めている。先立って公開された「Daydream」のトラックビデオでENHYPENはアーバンヒップホップジャンルに挑戦、ユニークな音楽色を予告した。

『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』は、11月11日18時に全世界同時リリース。新曲2曲をはじめ、2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』に収録された「Moonstruck」「XO (Only If You Say Yes)」「Your Eyes Only」などの10曲が加わった、計12トラックとなっている。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

リリース情報

2024.11.19 ON SALE ※日本お届け日(予定)

ALBUM『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』

韓国発売日:11月11日



ENHYPEN OFFICIAL SITE

https://enhypen-jp.weverse.io/