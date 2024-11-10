²Ê³Ø¤Ç¾ÚÌÀŽ¢¿²ÉÔÂ¤À¤È¿©Íß¤¬Áý¤¹Ž£¤ÏËÜÅö¤À¤Ã¤¿
·ìÅüÃÍ¤Ï¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê²èÁü¡§°¤Éô¥â¥Î¡¿PIXTA¡Ë
¡Ö¿²¤Æ¤âÈè¤ì¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÌ²¤ê¤¬Àõ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¿çÌ²¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£¤Ï¥¿¥¤¥Ñ¡¢¥³¥¹¥Ñ¤¬¶ËÃ¼¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢Àº¿À²Ê°å¤Ç¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¿çÌ²¸¦µæ½ê½êÄ¹¤ÎÀ¾Â¿¾»µ¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï·è¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿²¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¾Â¿¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÂÎ¤ÎÃæ¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¢3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢·ìÅüÃÍ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¥Û¥ë¥â¥ó¤è¤ê¤âÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¿È¶á¤Ê·ìÅüÃÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í´Ö¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤¤¤¿¤¤6¡Á9»þ´Ö¤Î´Ö¤Ï¡¢¿©»ö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆüÃæ¤Ë¤³¤ì¤À¤±¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤±¤Ð¡¢Äã·ìÅü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÀä¿©¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ìë´Ö¿çÌ²Ãæ¤Î·ìÅüÃÍ¤Ï¡¢ÆüÃæ¤ËÈæ¤Ù¤Æ20¡ó¤«¤é30¡ó¤âÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢¿²¤Ê¤¤¤ÇÌÜ¤Ï³Ð¤á¤¿¤Þ¤Þ²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÀä¿©¤¹¤ë¤È¡¢·ìÅüÃÍ¤Ï12»þ´Ö¤ÇÊ¿¶Ñ10¡Á20mg/dL¤âÄã²¼¤·¤Þ¤¹19¡£¤³¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢²¿¤é¤«¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿çÌ²¤È¤¤¤¦¤«¤Ê¤ê¤ÎÀä¿©»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿çÌ²Ãæ¤Î·ìÅüÃÍ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²Ãæ¤Î·ìÅüÃÍ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢³èÆ°¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç·ìÃæ¤Î¥°¥ë¥³¡¼¥¹¡Ê¥Ö¥É¥¦Åü¡Ë¤ò¾ÃÈñ¤·¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿çÌ²Ãæ¤Î¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÊ¬Èç¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Ï¡¢ç¹Â¡¤«¤éÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¡¢¥°¥ë¥³¡¼¥¹¤ÎÂå¼Õ¤òÄ´Àá¤·¡¢·ìÅüÃÍ¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤Ä¤Ï¤¿¤é¤¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£Ìë´Ö¤Ï¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÊ¬ÈçÎ¨¤âÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢·ìÅüÃÍ¤òÀµ¾ïÃÍ¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¡Ê·ìÅüÃÍ¤òÀµ¾ïÃÍ¤Þ¤Ç²¼¤²¤ëÇ½ÎÏ¤òÂÑÅüÇ½¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²¼¤Î¿Þ¡Ê¿Þ2¡Ý7¡¢2¡Ý8¡Ë¤Ç¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¤È¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Î¾å¾ºÉý¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï¥°¥é¥Õ¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Å°Ìë¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¿çÌ²¤ò¤È¤Ã¤Æ¿çÌ²ÉÔÂ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤È¡¢·ìÅüÃÍ¤È¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Ï¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿¼¤¤¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¡Ê½ùÇÈ¿çÌ²¡Ë¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹¥Û¥ë¥â¥óÊ¬ÈçÁý²Ã¤¬¸¶°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ìÅüÃÍ¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÀ®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó
À®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï¡¢¶ÚºÙË¦¤ä»éËÃºÙË¦¤¬¥Ö¥É¥¦Åü¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤Î¤ò¸º¾¯¤µ¤»¡¢´ÎÂ¡¤«¤é·ì±Õ¤Ø¤Î¥°¥ë¥³¡¼¥¹Êü½Ð¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢À®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ìÅüÃÍ¤Ï¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿¼¤¤¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¤ÏÀ®Ä¹¥Û¥ë¥â¥óÊ¬Èç¤òÂ¥¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î·ìÅü¾å¾ººîÍÑ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²Ãæ¤Ë·ìÅü¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Î·ìÅü¤ò²¼¤²¤ë¤Ï¤¿¤é¤¤¬¡¢¿çÌ²Á°È¾¤Ç¤ÏÆß¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²»þ´Ö¤ÎÃæ´Ö»þ¹ï¤Ç·ìÅüÃÍ¤ÏºÇÂç¥Ô¡¼¥¯¤ò¼¨¤·¡¢¿çÌ²¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Î·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¤Ï¤¿¤é¤¤¬²óÉü¤·»Ï¤á¡¢·ìÅüÃÍ¤ÏÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿çÌ²¤ÎÁ°È¾¤È¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎÆ°¤¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤«¡¢Åú¤¨¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¿çÌ²¤ÎÁ°È¾¤Ï¡¢¿¼¤¤¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¤¬Â¿¤¯½Ð¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿çÌ²Ãæ¤Ë·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ëÈÈ¿Í¤Ï¡ÖÇ¾¡×
¿ÍÂÎ¤Ç¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¥Ö¥É¥¦Åü¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¡´ï¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤¦¡¢Ç¾¤Ç¤¹¡£Ç¾¤Ï¤É¤ÎÂ¡´ï¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢1Æü¤Ë¾ÃÈñ¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î20¡ó¼å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²¤ÎÁ°È¾¤Î¿¼¤¤¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á½ùÇÈ¿çÌ²¤Ç¤Ï¡¢Ç¾¤Î¥Ö¥É¥¦ÅüÂå¼Õ¤¬³ÐÀÃ»þ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ30¡Á40¡ó¤È¡¢Ãø¤·¤¯Äã²¼¤·¤Þ¤¹20¡£Ç¾¤¬¥Ö¥É¥¦Åü¤ò¾ÃÈñ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ö¤ó¡¢·ìÅü¤âÍ¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½ùÇÈ¿çÌ²¤Ç¤Ï¡¢À®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤â³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤â¤Þ¤¿¡¢·ìÅüÃÍ¤ò¹â¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿çÌ²Ãæ¤ËÊ¬Èç¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìë´Ö¤Î¥á¥é¥È¥Ë¥óÊ¬Èç¤ÎÁý²Ã¤¬¡¢¿çÌ²Ãæ¤Î·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹21¡£
¥ì¥à¿çÌ²¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤ëÌÀ¤±Êý¤Î¿çÌ²¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¤È¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÊ¬Èç¤Ï¿çÌ²Á°¤ÎÃÍ¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥à¿çÌ²¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¤Î¤È¤¤è¤ê¤âÇ¾¤Î¥°¥ë¥³¡¼¥¹Âå¼Õ¤â³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¸ò´¹¿À·Ð¤Î³èÀ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ¤ÎÂå¼Õ¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ö¥É¥¦Åü¾ÃÈñ¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢ÌëÃæ¤Î·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢·ìÅüÃÍ¤Ï¿ÍÂÎ¤ÇÀ¸¤¸¤ëÊª¼Á¤Î¹çÀ®¤äÊ¬²ò¤Ê¤É¤Î²½³ØÈ¿±þ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÂå¼Õ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Ï¤¿¤é¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÂå¼Õ¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢ÈîËþ¤ä¥á¥¿¥Ü¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÌëÃæ¤Î·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤è¤¯¿²¤ë¤Û¤¦¤¬·ò¹¯Åª¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¼¡¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡¢¥ì¥×¥Á¥ó¤È¥°¥ì¥ê¥ó¤Ç¤¹¡£
·ìÅüÃÍ¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ê¿©Íß¤äÈîËþ¤ÎÏÃ¤â¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¦¤È¡¢¤ªÊ¢¤¬¸º¤Ã¤Æ¶õÊ¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¿çÌ²»þ´Ö¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿©Íß¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï¡¢¿©Íß¤È¿çÌ²¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¡¢¥ª¥ì¥¥·¥ó¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ì¥¥·¥ó¤Ï¡¢Ç¾¤Î»ë¾²²¼Éô¤òÃæ¿´¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¡ÊÀµ³Î¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ß¥Î»À¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥Ú¥×¥Á¥É¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¯ÎÏ¤Ê³ÐÀÃÂ¥¿ÊºîÍÑ¤ò»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©Íß¤òÁý²Ã¤µ¤»¤Þ¤¹22¡£
¥ª¥ì¥¥·¥ó¤Ï¡¢³ÐÀÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë³èÀ²½¤·¡¢¿çÌ²Ãæ¤Ë¤Ï³èÆ°¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¿çÌ²Ãæ¤Ë¿©Íß¤¬¥â¥ê¥â¥ê½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¥ì¥×¥Á¥ó¤È¥°¥ì¥ê¥ó
¤³¤³¤Ç¡¢¥ì¥×¥Á¥ó¤È¥°¥ì¥ê¥ó¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¿çÌ²ÉÔÂ¤À¤ÈÂÀ¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤Ç¡¢É¬¤º½Ð¤Æ¤¯¤ëÊª¼Á¤Ç¤¹¡£
¥ì¥×¥Á¥ó¤Ï¡¢»éËÃ¤«¤éÊ¬Èç¤µ¤ì¤ëËþÊ¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¡¢¿©Íß¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£¥°¥ì¥ê¥ó¤Ï¡¢°ßºÙË¦¤«¤éÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¿©ÍßÁý¿Ê¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¹¡£¥ì¥×¥Á¥ó¤¬¿©ÍßÍÞÀ©¡Ê¡á¤ä¤»¤ë¡Ë¡¢¥°¥ì¥ê¥ó¤¬¿©ÍßÁý¿Ê¡Ê¡áÂÀ¤ë¡Ë¤È³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿©Íß¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¥ª¥ì¥¥·¥ó¤Ï¡¢¥ì¥×¥Á¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÞÀ©¤µ¤ì¡¢¥°¥ì¥ê¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¥¿Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¥ì¥×¥Á¥óÉÔÂ¡¢¥°¥ì¥ê¥ó²á¾ê¤Ï¡¢¿©Íß¤¬Áý¤¨¤ÆÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Þ2¡Ý9¤Ë¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¶õÊ¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¥°¥ì¥ê¥ó¤Ï¡¢¿©»ö¤ò¤·¤¿¤¢¤È¤ÏÇ»ÅÙ¤¬µÞ·ã¤ËÄã²¼¤·¡¢¤ªÊ¢¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È½ù¡¹¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ì¥ê¥ó¤ÏÍ¼¿©¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ì²¤ê»Ï¤á¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢ÌëÃæ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ½ù¡¹¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿©Íß¤òÍÞ¤¨¤ë¥ì¥×¥Á¥ó¤Ï¡¢¿çÌ²Ãæ¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤·¡¢¤½¤Î¸å¸áÁ°Ãæ¤Ë¤«¤±¤ÆÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌë´Ö¿çÌ²Ãæ¤Î¥ì¥×¥Á¥ó¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ìë´Ö¿çÌ²¤ÇÀä¿©¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¶õÊ¢¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¿Þ2¡½10¤Ë¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ËýÀÅª¤Ê¿çÌ²ÉÔÂ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥×¥Á¥ó¤ÏÄã²¼¤·¡¢¥°¥ì¥ê¥ó¤Ï¾å¾º¤·¤Þ¤¹23¡£¤Ä¤Þ¤ê¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç¤Ï¡¢¿©Íß¤¬Áý²Ã¤·¡¢¶õÊ¢¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢ÀÝ¿©¹ÔÆ°¤òÍÞ¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1Æü¤À¤±¤Î¿²ÉÔÂ¤Ç¤âÍ×Ãí°Õ
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Î¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç¤â¡¢¥ì¥×¥Á¥ó¤¬Äã²¼¤·¡¢¥°¥ì¥ê¥ó¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡½11¡Ë24¡£ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤éËýÀÅª¤Ë¿çÌ²ÉÔÂ¤¬Â³¤¯¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤ê´è¸Ç¤ÊÈîËþÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ½é¤Ë¤â½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥×¥Á¥ó¤È¥°¥ì¥ê¥ó¤Ï¡¢³ÐÀÃ¤È¿©Íß¤ò»Ê¤ë¥ª¥ì¥¥·¥ó¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¶¯¤¤Êª¼Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¤â¿©Íß¤È¿çÌ²¤¬¡¢Ì©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
³Van Cauter, E., Polonsky, K. S., & Scheen, A. J. (1997). Roles of circadian rhythmicity and sleep in human glucose regulation. Endocr Rev, 18(5), 716-738. https://doi.org/10.1210/edrv.18.5.0317
´Maquet, P. (2000). Functional neuroimaging of normal human sleep by positron emission tomography. J Sleep Res, 9(3), 207-231. https://doi.org/10.1046/j.1365-2869.2000.00214.x
㉑Tuomi, T., Nagorny, C. L. F., Singh, P., Bennet, H., Yu, Q., Alenkvist, I., Isomaa, B., Östman, B., Söderström, J., Pesonen, A. K., Martikainen, S., Räikkönen, K., Forsén, T., Hakaste, L., Almgren, P., Storm, P., Asplund, O., Shcherbina, L., Fex, M., ... Mulder, H. (2016). Increased Melatonin Signaling Is a Risk Factor for Type 2 Diabetes. Cell Metab, 23(6), 1067-1077. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2016.04.009
㉒Goforth, P. B., & Myers, M. G. (2017). Roles for Orexin/Hypocretin in the Control of Energy Balance and Metabolism. Curr Top Behav Neurosci, 33, 137-156. https://doi.org/10.1007/7854_2016_51
㉓Spiegel, K., Tasali, E., Penev, P., & Van Cauter, E. (2004). Brief communication: Sleep curtailment in healthy young men is associated with decreased leptin levels, elevated ghrelin levels, and increased hunger and appetite. Ann Intern Med, 141(11), 846-850. https://doi.org/10.7326/0003-4819-141-11-200412070-00008
㉔van Egmond, L. T., Meth, E. M. S., Engström, J., Ilemosoglou, M., Keller, J. A., Vogel, H., & Benedict, C. (2023). Effects of acute sleep loss on leptin, ghrelin, and adiponectin in adults with healthy weight and obesity: A laboratory study. Obesity (Silver Spring), 31(3), 635-641. https://doi.org/10.1002/oby.23616
¡ÊÀ¾Â¿ ¾»µ¬ ¡§ Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ¼ø Áá°ðÅÄÂç³Ø¿çÌ²¸¦µæ½ê½êÄ¹ Àº¿À²Ê°å¡Ë