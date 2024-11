血糖値は、眠っている間にどのように変化するのでしょうか(画像:阿部モノ/PIXTA)

本稿では、しっかり寝ることがどれほど大事なことなのかについて、西多さんの著書『眠っている間に体の中で何が起こっているか』より一部抜粋、3回にわたって紹介します。

眠っている間、血糖値はどうなる?

ホルモンよりも日常生活に身近な血糖値ですが、眠っている間にどのように変化するかは、実はあまりよく知られていません。

人間が眠っているだいたい6〜9時間の間は、食事をとることができません。日中にこれだけ食べられない時間が続けば、低血糖になりそうなものですが、長時間の絶食にもかかわらず、夜間睡眠中の血糖値は、日中に比べて20%から30%も増加します。

逆に、寝ないで目は覚めたまま横になった状態で絶食すると、血糖値は12時間で平均10〜20mg/dLも低下します19。これはつまり、何らかのメカニズムによって、睡眠というかなりの絶食時間があるにもかかわらず、睡眠中の血糖値は安定していると考えられます。

睡眠中の血糖値が増加するのは、活動しないので血中のグルコース(ブドウ糖)を消費しないせいですが、睡眠中のインスリンの分泌も関わっています。

インスリンは、膵臓から分泌されるホルモンで、グルコースの代謝を調節し、血糖値を一定に保つはたらきを持ちます。夜間はインスリン分泌率も増加しますが、血糖値を正常値まで下げる(血糖値を正常値まで下げる能力を耐糖能といいます)ほどではありません。

下の図(図2−7、2−8)でも示されていますが、睡眠不足では、血糖値とインスリンの上昇幅は、どちらも小さくなります(※外部配信先ではグラフを閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください)。

そして、徹夜したあとに睡眠をとって睡眠不足が解消されると、血糖値とインスリンはリバウンドのように大きく増加します。これは、深いノンレム睡眠(徐波睡眠)による成長ホルモン分泌増加が原因と考えられています。









血糖値を上昇させるのは成長ホルモン

成長ホルモンは、筋細胞や脂肪細胞がブドウ糖を取り込むのを減少させ、肝臓から血液へのグルコース放出を促進させます。

したがって、成長ホルモンによって血糖値は上昇することになります。深いノンレム睡眠は成長ホルモン分泌を促すので、この血糖上昇作用が強まるということになります。

睡眠中に血糖が上がるのは、インスリンの血糖を下げるはたらきが、睡眠前半では鈍っている影響もあります。

睡眠時間の中間時刻で血糖値は最大ピークを示し、睡眠後半にかけては、インスリンの血糖値を下げるはたらきが回復し始め、血糖値は朝にかけて減少していきます。

このように睡眠の前半と後半では、血糖値の動きは大きく異なります。どうしてか、答えを考えてみましょう。ヒントは、睡眠の前半は、深いノンレム睡眠が多く出現することです。

人体で、いちばんブドウ糖を消費している臓器は何でしょうか?

そう、脳です。脳はどの臓器よりも多くのエネルギーを消費していて、1日に消費するエネルギーの20%弱を占めています。

睡眠の前半の深いノンレム睡眠、すなわち徐波睡眠では、脳のブドウ糖代謝が覚醒時と比較して30〜40%と、著しく低下します20。脳がブドウ糖を消費しなくなるぶん、血糖も余ってしまい、血糖値が高くなるのです。

また、徐波睡眠では、成長ホルモンの分泌も活発になります。成長ホルモンの分泌もまた、血糖値を高くします。

さらに、睡眠中に分泌が活発になるホルモンであるメラトニンですが、夜間のメラトニン分泌の増加が、睡眠中の血糖値を下がりにくくしている可能性があるようです21。

レム睡眠が優勢になる明け方の睡眠の終わりには、血糖値とインスリン分泌は睡眠前の値に戻ります。レム睡眠では、ノンレム睡眠のときよりも脳のグルコース代謝も活発になり、また交換神経の活性化によって体の代謝が活発になるため、ブドウ糖消費が増えるためと考えられています。

もしかすると、夜中の血糖値が上がるので、健康に良くないように見えるかもしれません。しかし、そうではありません。

当たり前ですが、血糖値は人体で生じる物質の合成や分解などの化学反応、すなわち代謝に重要なはたらきをしています。

睡眠不足になると、この代謝に悪影響を及ぼし、肥満やメタボ、糖尿病などの生活習慣病になりやすくなります。ですから、夜中の血糖値が上がってもよく寝るほうが健康的といえます。

キーワードは、次に説明する、レプチンとグレリンです。

血糖値の話が出てきたので、もっと身近な食欲や肥満の話もしておきましょう。

結論からいうと、お腹が減って空腹になると睡眠時間は減ります。また睡眠不足になると、食欲は増えます。この現象は、食欲と睡眠のコントローラーである、オレキシンが関わっています。

オレキシンは、脳の視床下部を中心に作用するホルモン(正確には、アミノ酸がつながったペプチド)ですが、強力な覚醒促進作用を持つだけでなく、食欲を増加させます22。

オレキシンは、覚醒しているときに活性化し、睡眠中には活動が止まります。このことからも、睡眠中に食欲がモリモリ出てくるということはありません。

キーワードはレプチンとグレリン

ここで、レプチンとグレリンという物質に登場してもらいましょう。「睡眠不足だと太る」という記事で、必ず出てくる物質です。

レプチンは、脂肪から分泌される満腹ホルモンで、食欲を抑えます。グレリンは、胃細胞から分泌される食欲増進ホルモンです。レプチンが食欲抑制(=やせる)、グレリンが食欲増進(=太る)と覚えてください。

食欲を増加させるオレキシンは、レプチンによって抑制され、グレリンによって促進されます。このことからも、レプチン不足、グレリン過剰は、食欲が増えて太りやすいことがわかります。

図2−9に示すように、空腹ホルモンであるグレリンは、食事をしたあとは濃度が急激に低下し、お腹が減ってくると徐々に増加していきます。グレリンは夕食の影響で、眠り始めに上昇してピークとなり、夜中になるにつれて徐々に低下していきます。

一方で、食欲を抑えるレプチンは、睡眠中にピークに達し、その後午前中にかけて低下します。この夜間睡眠中のレプチンの上昇によって、夜間睡眠で絶食状態になっていても、空腹を感じないようになっているわけです。





図2―10に示すように、慢性的な睡眠不足の状態では、レプチンは低下し、グレリンは上昇します23。つまり睡眠不足では、食欲が増加し、空腹を感じやすく、摂食行動を抑えにくくなります。









1日だけの寝不足でも要注意





最近では、たった1日の睡眠不足でも、レプチンが低下し、グレリンが上昇することがわかりました(図2―11)24。当然のことながら慢性的に睡眠不足が続くほうが、より頑固な肥満体質になっていくのはいうまでもありません。

最初にも書きましたが、レプチンとグレリンは、覚醒と食欲を司るオレキシンとのつながりが強い物質です。このことからも食欲と睡眠が、密接に関わっていることがわかります。



(西多 昌規 : 早稲田大学教授 早稲田大学睡眠研究所所長 精神科医)