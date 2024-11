ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。

今回は2024年11月8日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『とむとじぇりーごっこ』グッズを紹介します!

セガプライズ/トムとジェリー『とむとじぇりーごっこ』グッズ

登場時期:2024年11月8日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ネコとネズミのユニークなドタバタコメディで、世界中から愛される『トムとジェリー』

そんな『トムとジェリー』に”かわいい”をプラスした、日本オリジナルのショートアニメーション『とむとじぇりーごっこ』のグッズが、セガプライズから登場します☆

2024年11月は、かわいいタッチで描かれたキャラクターのポーチとぬいぐるみがラインナップ☆

とむとじぇりーごっこ 猫缶型レザー風ポーチ

サイズ:全長約12×12×8cm

種類:全4種(みどり、あか、あお、きいろ)

猫缶をイメージしたアートがユニークな、『とむとじぇりーごっこ』デザインのポーチ。

柔らかい色使いの、みどり・あか・あお・きいろの全4色で展開されます。

丸いポーチの周囲には、かわいいタッチで描かれた『とむとじぇりーごっこ』のイラストがたっぷり。

ファスナーで開閉するフタ部分に缶の上部を再現した、このまま飾りたくなるデザインです☆

とむとじぇりーごっこ LLぬいぐるみ“じぇりー&たふぃー”

サイズ:全長約20×14×24cm

日本オリジナルのショートアニメーションシリーズ『とむとじぇりーごっこ』から、「じぇりー」と「たふぃー」のぬいぐるみが登場。

「じぇりー」にぎゅっと抱きつく「たふぃー」が愛らしい、ふたりセットのぬいぐるみです。

飾りやすいお座りポーズで、お部屋のアクセントにもぴったり。

かわいいふたりの姿に癒やされる、豪華なプライズです!

日本オリジナルのショートアニメーション『とむとじぇりーごっこ』のかわいいグッズがラインナップ。

セガプライズの『とむとじぇりーごっこ』グッズは、2024年11月8日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

