ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年11月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ミニオン」グッズを紹介します!

セガプライズ「ミニオン」グッズ

投入時期:2024年11月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年11月もセガプライズからかわいい「ミニオン」グッズが続々登場!

冬の装いになった「ボブ」たちのぬいぐるみや、リボン姿がかわいい「ティム」の大きなぬいぐるみがラインナップされます。

ミニオン LLぬいぐるみ“ティム” 〜リボンVer.〜

投入時期:2024年11月8日より順次

サイズ:全長約30×23×38cm

種類:全1種(ティム)

ふわふわ生地にリボン付きタグを巻いた「ティム」のぬいぐるみ。

タグに「TO BOB」と書かれた、プレゼント仕様のデザインになっています。

サテン生地の赤いリボンがワンポイントになったかわいいぬいぐるみです。

ミニオン ぬいぐるみ 〜ウィンタースタイル〜

投入時期:2024年11月29日より順次

サイズ:全長約10×9×15cm

種類:全3種(ボブ、ティム(マフラー)、ティム(セーター))

暖かい服装をした、「ボブ」と「ティム」のかわいいぬいぐるみ。

「ボブ」はトナカイ柄のセーターを、「ティム」は帽子&マフラーとバナナ柄セーターの2種類がラインナップされます。

これから訪れる冬を先取りしたデザインです。

大きなリボンがかわいい「ティム」のぬいぐるみと、冬支度をした「ボブ」たちのぬいぐるみ!

2024年11月から全国のゲームセンターなどにて順次投入される、セガプライズ「ミニオン」グッズの紹介でした☆

