BTS ジン、タイトル曲「Running Wild」トラックポスター公開

BTS(防弾少年団)のジンが、1stソロアルバムのタイトル曲のトラックポスターを公開した。ジンは10日0時、BTSの公式SNSを通じて、ニューアルバム「Happy」のタイトル曲「Running Wild」のトラックポスターを掲載した。ヴィンテージな質感のポスターには、広い道路を走るジンと犬の後ろ姿が収められている。「Running Wild」は、ニューウェーブ(new wave)サウンドが印象的なブリティッシュロック(British rock)基盤のポップロック(Pop rock)ジャンルの曲だ。

ジンはこの曲を通じて、希望に向かって一生懸命に走り出そうという、明るく温かいメッセージを歌う。愛からもらえる温かさと明るさ、情熱を希望的なメロディーで、聴き手に幸福を伝える。イギリスの伝説的なポップバンドTake Thatのゲイリー・バーロウ(Gary Barlow)がプロデューサーとして参加した。このようにジンは、クラシックなバンドサウンドを表現するために努力を注いだ。バンド演奏とジンの魅力的な声が調和した音楽に、多くの関心が集まっている。15日午後2時に発売されるジンの1stソロアルバム「Happy」は、アメリカのグラミードットコムが選んだ11月に必ず聴いてほしいアルバムの一つに選ばれた。先月に先行公開された「I'll Be There」は、オリコンの「デイリーデジタルシングル」で1位を記録した。Spotifyの「デイリー・トップソング・グローバル」で9位、イギリスのオフィシャルシングルチャート44位など、ジンのソロ曲基準で自己最高成績を更新しながらカムバックの予熱を始めた。「Happy」は、より多くの人々に幸せを伝えたいジンの気持ちを収めたアルバムだ。タイトル曲の「Running Wild」をはじめ、「I'll Be There」「Another Level」「君に届くまで」「Heart on the Window(with ウェンディ)」「恋しさに」など計6曲が収録される。ジンはバンドサウンドでトラックをいっぱいに満たし、今までインタビューで語ってきた幸福の意味と重要性を主なテーマで取り上げながら、真心を込めた音楽を仕上げた。また、アルバム発売を控えてファンが勧めたバラエティ番組に相次いで出演し、ファンへの愛情をアピールしている。