[11.10 J3第36節](ギオンス)

※14:00開始

主審:酒井達矢

<出場メンバー>

[SC相模原]

先発

GK 1 三浦基瑛

DF 8 橋本陸

DF 28 小笠原佳祐

DF 55 田代真一

MF 6 徳永裕大

MF 22 福井和樹

MF 25 田中陸

MF 27 西山拓実

MF 40 長谷川雄志

FW 11 武藤雄樹

FW 39 瀬沼優司

控え

GK 31 古賀貴大

DF 16 高野遼

MF 7 金城ジャスティン俊樹

MF 17 伊藤恵亮

MF 47 岩上祐三

MF 48 植田啓太

FW 14 高木彰人

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト

[奈良クラブ]

先発

GK 1 岡田慎司

DF 13 都並優太

DF 22 生駒稀生

DF 23 小谷祐喜

DF 40 吉村弦

MF 11 西田恵

MF 14 中島賢星

MF 25 神垣陸

MF 31 岡田優希

MF 43 田村亮介

FW 9 酒井達磨

控え

GK 51 関沼海亜

DF 2 飯田陸斗

MF 10 山本宗太朗

MF 20 國武勇斗

MF 39 嫁阪翔太

FW 17 百田真登

FW 19 松本ケンチザンガ

監督

中田一三