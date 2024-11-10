相模原vs奈良 スタメン発表
[11.10 J3第36節](ギオンス)
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 8 橋本陸
DF 28 小笠原佳祐
DF 55 田代真一
MF 6 徳永裕大
MF 22 福井和樹
MF 25 田中陸
MF 27 西山拓実
MF 40 長谷川雄志
FW 11 武藤雄樹
FW 39 瀬沼優司
控え
GK 31 古賀貴大
DF 16 高野遼
MF 7 金城ジャスティン俊樹
MF 17 伊藤恵亮
MF 47 岩上祐三
MF 48 植田啓太
FW 14 高木彰人
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[奈良クラブ]
先発
GK 1 岡田慎司
DF 13 都並優太
DF 22 生駒稀生
DF 23 小谷祐喜
DF 40 吉村弦
MF 11 西田恵
MF 14 中島賢星
MF 25 神垣陸
MF 31 岡田優希
MF 43 田村亮介
FW 9 酒井達磨
控え
GK 51 関沼海亜
DF 2 飯田陸斗
MF 10 山本宗太朗
MF 20 國武勇斗
MF 39 嫁阪翔太
FW 17 百田真登
FW 19 松本ケンチザンガ
監督
中田一三
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 8 橋本陸
DF 28 小笠原佳祐
DF 55 田代真一
MF 6 徳永裕大
MF 22 福井和樹
MF 25 田中陸
MF 27 西山拓実
MF 40 長谷川雄志
FW 11 武藤雄樹
FW 39 瀬沼優司
控え
GK 31 古賀貴大
DF 16 高野遼
MF 7 金城ジャスティン俊樹
MF 17 伊藤恵亮
MF 47 岩上祐三
FW 14 高木彰人
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[奈良クラブ]
先発
GK 1 岡田慎司
DF 13 都並優太
DF 22 生駒稀生
DF 23 小谷祐喜
DF 40 吉村弦
MF 11 西田恵
MF 14 中島賢星
MF 25 神垣陸
MF 31 岡田優希
MF 43 田村亮介
FW 9 酒井達磨
控え
GK 51 関沼海亜
DF 2 飯田陸斗
MF 10 山本宗太朗
MF 20 國武勇斗
MF 39 嫁阪翔太
FW 17 百田真登
FW 19 松本ケンチザンガ
監督
中田一三