º£Ç¯¤Î¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤Ï¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ª¡¡¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÊÖÎéÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×5¡Ú2024Ç¯11·îÈÇ¡Û
³§¤µ¤ó¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
2024Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£¸ÂÅÙ³Û¤Ë¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¤¦¤Á¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÊÖÎéÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ú¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¦²ÌÊª¡Û¤Î¿Íµ¤ÊÖÎéÉÊ¤Ç¤¹¡£
²Ì½Á¤¬Ç»½Ì¤µ¤ì¤¿Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤
1°Ì¡§ÍÅÄ¤ß¤«¤ó¡¡2kg¡Á10kg
Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¤ß¤«¤ó¤ÎÀ¸»ºÃÏ¡¢ÍÅÄÃÏÊý¤Î¤ß¤«¤ó¤Ç¤¹¡£
²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÍÅÄÃÏÊý¤ÎÃÊ¡¹Èª¤ÇÂÀÍÛ¤Î¸÷¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÍá¤Ó¤¿ÍÅÄ¤ß¤«¤ó¤Ï¡¢ÅüÅÙ¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥º¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡¢¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤âº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÊ¼Á¤Ë¤ÏÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
È¯Á÷¤Ï11·î¡Á1·î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Î½Ü¤ÎÉÊ¼ï¤òÇÀ²È¤«¤éÄ¾Á÷¤·¤Þ¤¹¡£»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¤Å¤¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô¤³¤ÎÊÖÎéÉÊ¤òÁª¤ó¤À¿Í¤ÎÀ¼¡Õ
½ý¤ß¤â¤Ê¤¯ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¥µ¥¤¥º¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì£¤ÏÄ´ÅÙÎÉ¤¤»ÀÌ£¤È´Å¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï¿§¡¹¤Ç¤·¤¿¡£ÄË¤ß¤â¤Ê¤¯¤È¤Æ¤â´Å¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
´óÉÕ¶â³Û¤Ï5000±ß¡Á1Ëü5000±ß¡£
Áí¹çÉ¾²Á¡§¡ú4.04
´óÉÕÀè¤Î¼«¼£ÂÎ¡§ÏÂ²Î»³¸©ÈþÉÍÄ®
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2°Ì¤«¤é5°Ì¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¨2024Ç¯11·î6Æü16»þ»þÅÀ¤Î¡Ö³ÚÅ·¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¿Íµ¤¤ÎÊÖÎé¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¦²ÌÊª¡×¥«¥Æ¥´¥ê¤è¤ê¡¢¾å°Ì5¤Ä¤òÁª½Ð¡£Áí¹çÉ¾²Á¡¦¹ØÆþ¼Ô¥ì¥Ó¥å¡¼¤âÆ±»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
2°Ì¡§¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¡700g¡Á5kg
¡Ô¤³¤ÎÊÖÎéÉÊ¤òÁª¤ó¤À¿Í¤ÎÀ¼¡Õ
°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÎ³¤¬Âç¤¤¯¤ÆÂçËþÂ¤Ç¤¹¡£ ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Þ¤¿¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¤Æ²ÈÂ²¤Ç¼è¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¹ØÆþÍ½Äê¤Ç¤¹¡ª
´óÉÕ¶â³Û¤Ï9000±ß¡Á5Ëü3000±ß¡£
Áí¹çÉ¾²Á¡§¡ú4.73
´óÉÕÀè¤Î¼«¼£ÂÎ¡§Ä¹Ìî¸©¿Üºä»Ô
3°Ì¡§¹È¤Þ¤É¤ó¤Ê¡¡1È¢¡Á2È¢
¡Ô¤³¤ÎÊÖÎéÉÊ¤òÁª¤ó¤À¿Í¤ÎÀ¼¡Õ
¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Ï¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤Î´»µÌ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼êÇÛ¤¹¤ë¤È¸·Áª¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬Æþ¼ê²ÄÇ½¡£¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ç2²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¼¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¿ð¡¹¤·¤µ¡¢º£¤Þ¤Ç¤³¤ì¤Û¤ÉÅüÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÊÑÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
´óÉÕ¶â³Û¤Ï2Ëü2000±ß¡Á4Ëü2000±ß¡£
Áí¹çÉ¾²Á¡§¡ú4.54
´óÉÕÀè¤Î¼«¼£ÂÎ¡§°¦É²¸©º£¼£»Ô
4°Ì¡§¥µ¥ó¤Õ¤¸¡¡2¡Á10kg
¡Ô¤³¤ÎÊÖÎéÉÊ¤òÁª¤ó¤À¿Í¤ÎÀ¼¡Õ
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ìõ¤¢¤ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì£¤Ï¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯»õ¤´¤¿¤¨¤â¤¢¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ë¤â¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éËèÆü¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¹á¤ê¤ÎÎÓ¸é¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ô¤¤Ç¤â¹á¤ê¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ´ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
´óÉÕ¶â³Û¤Ï6000±ß¡Á1Ëü7000±ß¡£
Áí¹çÉ¾²Á¡§¡ú4.34
´óÉÕÀè¤Î¼«¼£ÂÎ¡§Ä¹Ìî¸©ÈÓ¹ËÄ®
5°Ì¡§°¦É²¤ß¤«¤ó¡¡2¡Á10kg
¡Ô¤³¤ÎÊÖÎéÉÊ¤òÁª¤ó¤À¿Í¤ÎÀ¼¡Õ
»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¡¢Âç¤¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¤Ê¤ß¤«¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½ý¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿©¤Ù¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¡¢¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Èé¤Ë±ð¤Î¤¢¤ë¡¢Ç»¤¤Ì£¤ÎÌª´»¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÆÏ¤¤¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç³«¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£±¸Ä¤Ç»ß¤Þ¤é¤º¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
´óÉÕ¶â³Û¤Ï5000±ß¡Á2Ëü±ß¡£
Áí¹çÉ¾²Á¡§¡ú4.47
´óÉÕÀè¤Î¼«¼£ÂÎ¡§°¦É²¸©°¦ÆîÄ®