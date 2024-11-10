小学校でチャリティーバザー 中国・武夷山市

8日、武夷学院付属小学校で開かれたチャリティーバザーで買い物を楽しむ子どもたち。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）

【新華社武夷山11月10日】中国福建省の武夷学院付属小学校で8日、チャリティーバザーが行われ、「小さな店主たち」は校庭で我先にと露店を開いた。商品には古いおもちゃ、図書、文房具など家庭で不要になった品物のほか、子どもたちが手作りしたせっけんやキーホルダー、小物なども揃う。バザーの収入は、生活困窮世帯の児童への支援、図書・学用品の購入などに充てられる。

小学校でチャリティーバザー 中国・武夷山市

8日、武夷学院付属小学校で開かれたチャリティーバザーに集まった子どもたち。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）

小学校でチャリティーバザー 中国・武夷山市

8日、武夷学院付属小学校で開かれたチャリティーバザーで買い物を楽しむ子どもたち。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）

小学校でチャリティーバザー 中国・武夷山市

8日、武夷学院付属小学校で開かれたチャリティーバザーで買い物を楽しむ子どもたち。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）

小学校でチャリティーバザー 中国・武夷山市

8日、武夷学院付属小学校で開かれたチャリティーバザーで買い物を楽しむ子どもたち。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）

小学校でチャリティーバザー 中国・武夷山市

8日、武夷学院付属小学校で開かれたチャリティーバザーで買い物を楽しむ子どもたち。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）

小学校でチャリティーバザー 中国・武夷山市

8日、武夷学院付属小学校で開かれたチャリティーバザーで買い物を楽しむ子どもたち。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）

小学校でチャリティーバザー 中国・武夷山市

8日、武夷学院付属小学校で開かれたチャリティーバザーで買い物を楽しむ子どもたち。（武夷山＝新華社配信/邱汝泉）