JAEJOONG(ジェジュン)がプロデューサーを務める7人組ガールズグループ SAY MY NAMEが10月16日にリリースした1st EP『SAY MY NAME』を、あなたはもう耳にしただろうか。等身大の彼女たちを描いた今作は、前向きかつ繊細な、非常にフレッシュ感あふれる一枚に仕上がっている。そこで本稿では、リーダーのHITOMI(本田仁美)が作詞に参加した楽曲「Be a Star」に焦点を当てて、彼女自身のキャリアを振り返りながら本楽曲に込められた想いと聴きどころを紐解いていく。

10月30日、MVのなかにショートドキュメンタリーが組み込まれた同曲の“Music Story”が、SAY MY NAMEの公式YouTubeチャンネルにて公開された。今作の歌詞のなかで特に印象的なのが、〈난 여기에 Find me in this wide world〉(私はここに この広い世界で私を見つけて)というフレーズだ。

本田は12歳だった2014年に『AKB48 Team8 全国一斉オーディション』に栃木代表として合格したことをきっかけに、アイドルとしての人生を歩み始めた。転機となったのは2018年。日韓同時公開のオーディション番組『PRODUCE 48』(Mnet/BSスカパー!)に参加し、IZ*ONEのメンバーとしてデビュー。2021年までの約2年半、K-POPシーンにもその名を広めることとなったのだ。“成長過程を見せること”がひとつの特徴であり、個々のメンバーの活動/人気にも幅があるAKB48と、高いパフォーマンス力が求められるK-POPシーンで活躍し、大きな人気を誇ったIZ*ONEでは、文化的、音楽的、そして本田自身に集まる注目度としても異なる点が多かったことだろう。韓国での活動は、彼女の人生におけるターニングポイントとなったに違いない。

日韓双方でアイドルとしての10代、20代を過ごすという経験は、誰もができるものではない。その数少ないうちの一人としてチャンスを掴んだ彼女は、色々な世界を見るなかで自身のキャリアを見つめ、これからの自分の居場所を具体的に考えるようになったのではないかと思う。

その後、IZ*ONE解散にともなって専任活動を終え、帰国後に再びAKB48に戻った本田は、2022年に59thシングル『元カレです』で初の表題曲センターに抜擢される。IZ*ONEでの経験値とおよそ10年に及ぶアイドル歴が、彼女にとって3つ目のグループ SAY MY NAMEとしてのデビューオファー並びにリーダーへの抜擢に結びつき、アイドル 本田仁美のキャリアを大きく前進させたことは間違いないだろう。また、本田は2020年リリースのIZ*ONEの楽曲「Merry-Go-Round」の作詞をはじめ、日本語版楽曲における歌詞を手がける際には韓国版の既存の歌詞を活かしながら、日本語だからこそ表現できる繊細なワードセンスが輝いていた。こうした経験がSAY MY NAMEでも活かされていることからも、彼女がこれまで辿ってきた一つひとつの道が今に繋がっていることを感じる。

ここで少し視点を変えると、AKB48やIZ*ONE所属時代の本田は、いわゆるグループの“妹”や“年下組”といった意識が強かったように思う。しかし、SAY MY NAMEでは最年長のリーダーとなり、新しく出会った“妹”6人とともに新たなステージへ羽ばたき始めた。本楽曲の歌詞にもある〈Finally we met by fate/돌아가는 길에 찾은 seven lines〉(やっと運命のように出会ったの/帰り道で見つけた7つの光)というフレーズは、SAY MY NAMEやメンバー達との出会いを表しているのだろう。AKB48卒業後、インタビューで「2024年は、“自分がなりたい自分になる”がモットー」と話し、「人生一度きり」「スリルを楽しみながらやりたいことを貪欲にやっていく!」と語っていた(※1)。蓋を開けてみれば、彼女の新たな居場所である“ここ”――SAY MY NAMEとしての3度目のデビューが、その答えのひとつだったのだろう。本田仁美の真の挑戦はまだ始まったばかりだ。

