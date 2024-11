近藤利樹、Travis Japanらがランクイン！今注目の歌詞ランキング1位は秦基博×草野マサムネの「ringo」

歌詞検索サービス「歌ネット」が、11月7日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」+「いいね!クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、秦基博×草野マサムネの「ringo」が輝いた。2024年11月20日にリリースされる秦基博初のコラボレーション・アルバム『HATA EXPO -The Collaboration Album-』収録曲であり、草野マサムネ(スピッツ)とのコラボ楽曲だ。秦は同曲について、「まさか、スピッツのマサムネさんと、一緒に歌詞を共作し、一緒に歌える日がくるなんて。微塵も想像していなかった嬉しすぎる未来が来てしまいました。秦 基博×草野マサムネ。ロックでキュートな、そして、ちょっと歪な恋の歌が出来ました。ぜひともお楽しみください」とコメントしている。

3位には、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの「DEVELOP」が初登場。2024年11月13日にリリースされるニューアルバム『ECHOES of DUALITY』リード曲だ。アルバムの最後に制作した、メンバー全員でプロデュースした楽曲となっている。リリックにAile The Shotaを迎えており、歌詞には<枯らさない la vie en rose>と三代目のモチーフである“薔薇”が入れられている。MVの振り付けはSienna Lalauが担当。独特のキレがあるエネルギッシュな振り付けにも注目だ。

4位には、クリープハイプの「人と人と人と人」が初登場。2024年12月4日にリリースされるニューアルバム『こんなところに居たのかやっと見つけたよ』収録曲だ。今年で開局35周年の“FM802”と開業150周年の“大阪ステーションシティ”とのコラボ企画から生まれた。FM802『ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-』期間限定レギュラーコーナー『大阪ステーションシティ Sound Scape』を尾崎世界観が担当しており、先行公開されたインストver.に、リスナーから集まったメッセージを組み合わせて完成させるという、バンドとして初の制作スタイルの楽曲となっている。

6位には、近藤利樹の「こまりわらい」がランクイン。2024年11月13日にリリースされる新曲であり、TVアニメ『夏目友人帳 漆』エンディングテーマだ。彼は、新たな挑戦をし続けるウクレレシンガー。同曲の制作は、乃木坂46、櫻坂46、AKBグループなどへの楽曲提供を行う若き作家・YU-JINと横井香菜(STU48)によるもの。歌には<いつの間にか また必要になってしまっていた あなたのこと>と、大切なひととの大切な記憶や、今も消えない想いが綴られている。

9位と10位には、Travis Japanの「Crazy Crazy」と「Fly Higher」がそれぞれランクイン。いずれも2024年12月4日にリリースされるニューアルバム『VIIsual』収録曲。「Crazy Crazy」は、タイトルの通り“Crazy”を追求した彼らの新境地で、新たな魅力が詰め込まれた楽曲となっている。「Fly Higher」は、メンバーの川島如恵留が声優に初挑戦したTVアニメ『多数欠』第2クールのオープニングテーマに起用。軽快なビートと躍動感のあるメロディーで爽快感が溢れる1曲だ。

【2024年11月7日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 ringo/秦基博×草野マサムネ2位 THE FLASH GIRL/IS:SUE3位 DEVELOP/三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE4位 人と人と人と人/クリープハイプ5位 UNBREAKABLE/THE JET BOY BANGERZ6位 こまりわらい/近藤利樹7位 Breaking Thru the Line/IS:SUE8位 MONOCHROME/水槽9位 Crazy Crazy/Travis Japan10位 Fly Higher/Travis Japan