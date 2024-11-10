¶Ê¤²¡©¥¤¥¨¥¹¡ª¡© Æ£ß·¸Þ·î¡¢¡È¿ÀÈùÄ´À°¡É¤ÇÁ¡ºÙ¥·¥ç¥Ã¥ÈßÚÎö¡ª ¡Ö·ö²Þ¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×»ÔÀîÈþÍ¾¤â¾Î»¿
¡Ú¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à ¥ª¥Ö ¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó ½à¡¹·è¾¡¡Ê11·î10Æü¡¿¥«¥Ê¥À¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¿ÀÈùÄ´À°¡É¤ÎÁ¡ºÙ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ÎÆ£ß·¸Þ·î¤Î¥·¥ç¥Ã¥Èµ»½Ñ¤È¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤è¤ëÈùÄ´À°¤¬¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òßÚÎö¤µ¤»¤¿¡£¶Ê¤²¤ë¤Î¤«¡¢¥¹¥Æ¥¤¤Ê¤Î¤«È½ÃÇ¤òÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âºÙ¤«¤¯Ä´À°¤¹¤ë¤È¥¹¥È¡¼¥ó¤ÏÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¡£²òÀâ¤â¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¥Ê¥¤¥¹¥¹¥¤¡¼¥×¡×¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¡¦¥Ë¥¹¥¥å¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¡¼¥ê¥ó¥°Âè2Àï¡Ö¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ë½Ð¾ìÃæ¤Î¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç¥Á¡¼¥à¡¦¥Ï¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤¬1-3¤È2ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÂè4¥¨¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ËÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¥¬¡¼¥É¤¬1¤Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ï¥¦¥¹¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤âÁê¼ê¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²òÀâ¤Î»ÔÀîÈþÍ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¬¡¼¥É¤Î²£¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤ÆÃæ±û¤Ë¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ó¤òÃÆ¤½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¤òÁê¼ê¤Î¥¬¡¼¥É¤ÎÎ¢¤Ë»Ä¤¹ºîÀï¤ò¸ì¤ë¡£Á¡ºÙ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÆ£ß·¤ÎÅêµå¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£ß·¤Î¥¹¥í¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÎëÌÚÍ¼¸Ð¤ÈµÈÅÄÃÎÆáÈþ¤¬¥¹¥¤¡¼¥×¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ö¶Ê¤²¤ë¡©¡×¡Ö¶Ê¤²¡©¡×¡Ö¥¤¥¨¥¹¡©¡Ê¡áÁÝ¤¯¡Ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤âÈùÄ´À°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¡¼¥ó¤ÏÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¥¬¡¼¥É¤Î²£¥¹¥ì¥¹¥ì¤òÄÌ²á¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£»ÔÀî¤µ¤ó¤â¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡ª¥Ê¥¤¥¹¥¹¥¤¡¼¥×¡ª¡×¤È¾Î¤¨¤ë°ìÅê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¶·¤ÎºäÅÄÇî¾¼»á¤Ï¡Öº£¤Ï¶Ê¤²¤Ê¤Î¤«¡¢¥¤¥¨¥¹¤Ê¤Î¤«¡£¸òºø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤·¤«¤·»ÔÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¥é¥¤¥ó¤ËÍè¤Æ¤ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ã¤¦¤È¡¢·ö²Þ¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±ÈùÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¤à¤·¤íÆ£ß·¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Îµ°Æ»¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢ºÙ¤«¤ÊÈùÄ´À°¤ò¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥ó¥É¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢4-6¤È¶Ïº¹¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£Âç²ñ¤ÎÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë