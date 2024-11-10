＜個人投資家の予想＞ 11月10日 11時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9816) ストライダズ 東証スタンダード
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(2586) フルッタ 東証グロース
(6920) レーザーテク 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5535) ミガロＨＤ 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(4061) デンカ 東証プライム
(9166) ＧＥＮＤＡ 東証グロース
(4883) モダリス 東証グロース
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9816) ストライダズ 東証スタンダード
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(2586) フルッタ 東証グロース
(6920) レーザーテク 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5535) ミガロＨＤ 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(4061) デンカ 東証プライム
(9166) ＧＥＮＤＡ 東証グロース
(4883) モダリス 東証グロース
出所：MINKABU PRESS