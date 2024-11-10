·²ÇÏ¡¦¿å¾å²¹Àô¡ÖÅò¤á¤°¤ê¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯Î¶Æ¶¡×É¸¹â£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ëÁ´£±£¸¼ï¤Î²¹Àô¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡ª¡Ú°ÆÆâ¡¦°«¤µ¤ä¡Û
¡Ú°«¤µ¤ä¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê²¹Àô¡Û¥Õ¥ê¡¼ÁÇºà¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤ÆÂç¤Î²¹Àô¹¥¤¡¦°«¤µ¤ä¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê²¹Àô¤òË¬¤ì¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¿Íµ¤´ë²è¡£º£²ó¤Ï¹ÈÍÕ¤¬Èþ¤·¤¤·²ÇÏ¡¦¿å¾å²¹Àô¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡¡²¹ÀôÂç¹¥¤¡¦°«¤µ¤ä¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¡¢²¹ÀôÃÏ¤Ë¤ÏÇñ¤Þ¤ë¤Ù¤·¡ªÇÉ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬º£²ó¤ÏÄÁ¤·¤¯Æüµ¢¤ê¤Ç²¹Àô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¢ö
¡¡Åìµþ¤«¤é£³»þ´Ö¤Ç¹Ô¤±¤ë¸»Àô£±£°£°¡ó¤«¤±Î®¤·¤Î¤ª½É¡ÖÎ¶Æ¶¡×¤µ¤ó¡£
¡¡·²ÇÏ¸©¿å¾å¤ÎºÇËÌÃ¼¡¢É¸¹â£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î»³±ü¤Ë¤¢¤ëÈëÅò¤Ç¡¢¹ÈÍÕ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï»³¡¹¤¬¿§¤Å¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Á³¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹³¨²è¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¤ª½É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢£±£¸¤â¤Î²¹Àô¤¬³Ú¤·¤á¤Á¤ã¤¦¤³¤È¡£¡Ö²¹Àô¤ÎÊõÀÐÈ¢¤ä¡Á¡×¤È¸À¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅòÁ¥¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë²¹Àô¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡ÖÂçÎ¶¡×¤È¡ÖÀîÎ¶¡×¤Î£²¤Ä¤ÎÏªÅ·¤Ï¡¢¹ÈÍÕ¤ò´Ö¶á¤ËÄ¯¤á¤é¤ì¤ëÀä¹¥¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£ÅòÁ¥¤Ë¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¤È¡¢ÀÖ¤ä²«¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿ÌÚ¡¹¤¬ÍÉ¤ì¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡²¹Àô¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Ä¤Ä¹ÈÍÕ¤òÄ¯¤á¤ë¡Ä¤³¤ó¤ÊºÇ¹â¤Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¡¢Â¾¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª¡©
¡¡¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤Ï¾¯¤·Ç®¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÎä¤¨¹þ¤à¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¥¬¥Ä¥ó¤ÈÂÎ¤ò²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ÆÅò¾å¤¬¤ê¸å¤âÂÎ¤¬¤º¤Ã¤È¥Ý¥«¥Ý¥«¡ª¡¡½Ð¤¿¸å¤â¿´ÃÏ¤è¤¤Í¾±¤¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤è¤¯¡ÖµÞ¤¬¤Ð²ó¤ì¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤ÆË»¤·¤¤Æü¾ï¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¡¢¼«Á³¤È¿¨¤ì¹ç¤¦»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤Î¤âÂçÀÚ¤À¤Ê¡Á¤È¤¸¤ó¤ï¤ê¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Æüµ¢¤ê¤Ç¤â½½Ê¬¤ËËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£±£³£°Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥ì¥È¥í¤Ê·úÊª¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡²ó¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê½ÉÇñ¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÈëÅò¤È¤ª½É¤ò´®Ç½¤·¤¿¤¤»×¤¤¤Þ¤¹¢ö
¡¡¹ÈÍÕ¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¡¢²¹Àô¤È¹ÈÍÕ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤é¡¢º£¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤»¤ï¤·¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤·²ó¤êÆ»¤ò¤·¤¿Àè¤Ç¡¢³§ÍÍ¤¬¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡Ú¿å¾å²¹Àô¡¡Åò¤á¤°¤ê¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡¡Î¶Æ¶¡Û·²ÇÏ¸©Íøº¬·´¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®Æ£¸¶£¶£±£¹£²¡£Àô¼Á¡áÃ±½ã²¹Àô¡Ê¼å¥¢¥ë¥«¥êÀÄãÄ¥À¹â²¹Àô¡Ë¡£Æüµ¢¤êÎÁ¶â¡áÂç¿Í£³£°£°£°±ß¡¦»Ò¶¡£±£µ£°£°±ß¡Ê£±£°¡Á£±£¸»þ¡Ë¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡áä£°£²£·£¸¡¦£·£µ¡¦£²£°£¸£¶¡£¸òÄÌ¡áÅÅ¼Ö¤Ï£Ê£Ò¾å±ÛÀþ¡Ö¿å¾å±Ø¡×¤«¤éÅò¤Î¾®²°¹Ô¤¥Ð¥¹¤ÇÌó£´£°Ê¬¡¢¼Ö¤Ï´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ö¿å¾å£É£Ã¡×¤«¤éÌó£´£°Ê¬¡£