Âç¹¾Íµ¤¬ÃÏ¸µ¡¦´ßÏÂÅÄ¤Ç½é¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡ÖËÌÅçÀèÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ³§ÍÍ¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¡¦Âç¹¾Íµ¤¬£¹Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÂçºå¡¦´ßÏÂÅÄ»Ô¤Î´ßÏÂÅÄ¥°¥é¥ó¥É¥Û¡¼¥ë¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡ÖÂç¹¾Íµ¤Õ¤ë¤µ¤È¥Ç¥£¥Ê¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÁÃÏ¸µ¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¹¾¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃÏ¸µ¡¦´ßÏÂÅÄ¤Ç¤Î½é¤È¤Ê¤ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢£¶Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¶Ê¡ÖËÌ³¤¤Ê¤¬¤ì²Î¡×¤ä¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö¤µ¤¤¤Ï¤ÆÏ²Ì¡¡×¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤Î¤í¤ÞÂç¾¡×¤Ê¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡¡È¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¤Ê¤ß¤ÀÎø¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÈ¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤Ë¤â²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿Âç¹¾¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢°ÊÁ°¤è¤êÁé¤»¤Æ°áÁõ¤¬¥Ö¥«¥Ö¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¡¢È¬Âå¤µ¤ó¤¬°áÁõ¤ò¡Ê»ä¤Î³Ú²°¤Ë¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Ê¤µ¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢°áÁõ¤ÎÇØÃæ¤ÎÉôÊ¬¤òË¥¤Ã¤Æ¤Ê¤ª¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÂç¹¾·¯¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤½¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤Î»þ¤Ë²Î¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¤Ê¤ß¤ÀÎø¡×¤Ç¡¢È¬Âå¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¹¾·¯¡¢»ä¤Î²Î¤ò²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤È»°Çï»Ò¤ò¼é¤ë¤ó¤À¤è¡£»°Çï»Ò¤Î²Î¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»ö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë»³ËÜ¥ê¥ó¥À¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤Ë¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤É¤¦¤Ë¤â¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÁÀ¤¤¤¦¤Á¡×¤òÈäÏª¤·²ñ¾ìÆâ¤Ï´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£»³ËÜ¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Ç¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤¬½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³§ÍÍÂç¹¾¤µ¤ó¤Î°Ù¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÂô»³¤Î¾Ð´é¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Íµ¤µ¤ó¡¢²ÎÀ¼¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤±¤ì¤É¿´¤¬Æ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Í¡£¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï»Õ¾¢¡¦ËÌÅç»°Ïº¤Î»öÌ³½ê¤òÁãÎ©¤Á¡¢º£¤Ï¥¯¥é¥¦¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦»öÌ³½ê¤Ë¤¤¤ëÂç¹¾¡£¡ÖËÌÅçÀèÀ¸¤Ï²¶¤Î¸å¤í¤òÊâ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¶¤¬¤ªÁ°¤ò¸å¤í¤«¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â»Ù¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¡£²¶¤ÎÁ°¤òÊâ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â²¶¤¬ÁêÃÌ¤Ë¤Î¤ë¤«¤é¤¤¤Ä¤Ç¤âÍè¤Ê¤µ¤¤¤È²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤òº£¤Ç¤â¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â½é¿´¤òËº¤ì¤ºº£¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤Æ¡¢ËÌÅçÀèÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ³§ÍÍ¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤¾³§ÍÍ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£