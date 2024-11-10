¤Ê¤¼½¢¿¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Î¿Íºà¥³¥ó¥µ¥ë¤ÏÅÝ»º¤·¤¿¤Î¤«¡ÄŽ¢¾Ã¤¨¤ë´ë¶ÈŽ£¤ÈŽ¢À¸¤»Ä¤ë´ë¶ÈŽ£¤Î·èÄêÅª°ã¤¤
¢£ÅìÂçÀ¸¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¶È³¦¤Î¸÷¤È±Æ
ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë1Ãû±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥³¥À¥ï¥ê¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°È¯É½¡Ë¡£ÅìÂçÀ¸¤Î½¢¿¦Àè¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤ä¥Ç¥í¥¤¥È ¥È¡¼¥Þ¥Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¼ê¤Î³°»ñ·Ï¥³¥ó¥µ¥ë¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¹¥Îã¤Ê¤Î¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÂç³ØÀ¸¤Î½¢¿¦¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é2011Ç¯¤Ë·Ð±ÄÇËÃ¾¤·¤¿ºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡¦¥ï¥¤¥¥å¡¼¥Ö¤Ç¤¹¡£
·Ð±Ä¤ÎÀ¤³¦¤ÇÎÉ¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÀ®¸ù¤Ï¥¢¡¼¥È¡¢¼ºÇÔ¤Ï¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡×¤Ç¤¹¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢À®¸ù¤ËºÆ¸½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ºÇÔ¤Ë¤ÏºÆ¸½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ºÇÔÍ×°ø¤ò¼ºÇÔ»öÎã¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï´ë¶È¤ÎÅÝ»º¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬²Ú¡¹¤·¤¤À®Ä¹¤ò·Ð¤ÆÅ¾Íî¤¹¤ëµ°À×¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¾Ã¤¨¤ë´ë¶È¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÅÝ»º¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤«¡©
¥ï¥¤¥¥å¡¼¥Ö¤Ï1990Ç¯¡¢°ÂÅÄ²ÂÀ¸»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÅÄ»á¤Ï¡ØºÎÍÑ¤ÎÄ¶¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ù¤ä¡ØÀé±ß»¥¤Ï½¦¤¦¤Ê¡£¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼½ñÀÒ¤òÃø¤·¡¢¹â¤¤ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÎÍÑ»Ù±ç¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥ï¥¤¥¥å¡¼¥Ö¤Ï¡¢¶È³¦¤Ç¼¡Âè¤ËÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¡¢´ë¶È¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¿®Íê¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÈ¼«¤Î¥ï¥¤¥ó¥»¥é¡¼¤ä¥Ð¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿¥â¥À¥ó¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö½¢¿¦¤·¤¿¤¤´ë¶È¡×¤Î¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¿Íºà¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÞÂ®¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢2007Ç¯5·î´ü¤Ë¤ÏÇä¾å¹âÌó40²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢2008Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢¥ï¥¤¥¥å¡¼¥Ö¤Î¼çÍ×¤Ê¸ÜµÒÁØ¤Ç¤¢¤ëÃæ¾®´ë¶È¤¬ºÎÍÑ³èÆ°¤ò½Ì¾®¤¢¤ë¤¤¤ÏÄä»ß¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý²Ã¡£2007Ç¯¤Ë46²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿Çä¾å¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë¤ÏÌó14²¯¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¡¢¥ê¥¹¥È¥é¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä²þÁ±ºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤â¶ÈÀÓ¤Î²óÉü¤¬¸«¹þ¤á¤º¡¢2010Ç¯3·î30Æü¤ËÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ØÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¿½ÀÁ¡¢»ö¼Â¾åÅÝ»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´Ä¶ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëºâÌ³ÂÎ¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢À¤¤ÎÃæÅª¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë³°Éô´Ä¶¤ÎµÞ·ã¤Ê°²½¤¬¥ï¥¤¥¥å¡¼¥Ö¤ÎÅÝ»º¤Î¸¶°ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥ï¥¤¥¥å¡¼¥Ö¤¬¹Ô¤Ã¤¿»Üºö¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÅÝ»º¤·¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤ÍýÍ³¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥ï¥¤¥¥å¡¼¥Ö¤Î·Ð±Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Î¤«¤ËÃ×Ì¿Åª¤ÊÂÇ·â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Íºà¥Ó¥¸¥Í¥¹¶È³¦Á´ÂÎ¤¬¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤¬ÅÝ»º¤Î¸¶°ø¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ç¤âÅÝ»º¤»¤º¤ËÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¤âÂ¿¿ô¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤è¤ê¿ÓÂç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾Ã¤¨¤¿´ë¶È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤»Ä¤Ã¤¿´ë¶È¤¬Â¿¿ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢³°Éô´Ä¶¤Î·ãÊÑ¤Ï³Î¤«¤Ë´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤ËÍ×°ø¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï1¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´ë¶È¤ÏË¡¿Í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢1¤Ä¤Î¿Í³Ê¤ò»ý¤ÄÀ¸¤Êª¤Ç¤¹¡£À¸¤Êª¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢À¸Â¸¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢´Ä¶ÊÑ²½¤ËÅ¬±þ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤ÁÓ®ÆýÎà¤Ï¡¢¿¢ÊªÏ¢º¿¤Î²¼°Ì¤Ë¤¤¤¿¶²Îµ¤Î»þÂå¤â¡¢¿©ÎÁ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿É¹²Ï´ü¤â¡¢¤½¤Î´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¥¤¥¥å¡¼¥Ö¤Ï´Ä¶ÊÑ²½¤Î¤»¤¤¤ÇÅÝ»º¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ä¶ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎºâÌ³ÂÎ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÅÝ»º¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒ¡×¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¾Ã¤¨¤ë´ë¶È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡ À®Ä¹¤Ø¤Î¸¸ÁÛ¤ÈÉÔ°ÂÄê¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë
°ÂÅÄ»á¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¿·Â´ºÎÍÑ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Ãæ¾®¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤ÎºÎÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÄó¶¡¤·»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÃæ¾®´ë¶È¤Î¿·Â´ºÎÍÑ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ûÍ×¤ÏÀøºßÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ö¶È¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Àøºß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¿·µ¬¸ÜµÒ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÀïÎ¬¤Ï·Ð±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥ï¥¤¥¥å¡¼¥Ö¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Ç¤Ï¿·µ¬³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥¹¥È¤¬Âç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥¥å¡¼¥Ö¤Ï¤½¤Î»Â¿·¤ÊÃå´ãÅÀ¤È³×¿·Åª¤ÊPR¼êË¡¤Ë¤è¤êÀøºßÅª¤Ê»Ô¾ì¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒ¤Ï±Ê±ó¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤â°ìÄêÄøÅÙ¹Ô¤ÅÏ¤ì¤Ð¿·µ¬¸ÜµÒ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Amazon¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ÏÍýÁÛÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë
¤Ç¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤¬Àøºß²½¤¹¤ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢±ÊÂ³Åª¤ËÇä¾å¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë´ë¶È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¸ÜµÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·µ¬¸ÜµÒ¤Ë¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÄÌÀâ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥³¥¹¥È¤Ï¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥³¥¹¥È¤Î5ÇÜ¡Ê1¡§5¤ÎË¡Â§¡Ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ìÄêÄøÅÙ¤Î¸ÜµÒ¤ò³Ë¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Ë¹Ô¤¦¤Ù¤¤Ï¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤Î¾¦ÉÊ¤òºî¤ê¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤Î´Ø·¸À¤ò¸ÜµÒ¤Èºî¤ê¾å¤²¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢´ë¶È¤¬»ýÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÊýºö¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤äAmazon¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¸ÜµÒ¤ò³ÍÆÀ¤·Â³¤±¤ëÍýÁÛÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥¥å¡¼¥Ö¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¿·Â´¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤Ãæ¾®´ë¶È¤ä¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ¾®¤ä¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ¯´Ö¿ôÉ´Ëü±ß¤Î¥³¥¹¥È¤òËèÇ¯Ê§¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÅÙºÎÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÆÀ¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¥ê¥Ô¡¼¥È¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¼å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»þ¤¬·Ð¤Æ¤Ð¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï»þ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¶¥¹ç¤â¸½¤ìÄÉ¿ï¤·¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¡¢¥ï¥¤¥¥å¡¼¥Ö¤ÏÇä¾å¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»ñ¶â¥·¥ç¡¼¥È¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¿·µ¬¤¬³ÍÆÀ¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤È¤Î¸¸ÁÛ¤ò»ý¤Á¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·Â³¤±¤ë¤À¤±¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥ï¥¤¥¥å¡¼¥Ö¤ÎÅÝ»º¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ËÜÍè¡¢Â¿³Û¤Î¼Ú¤êÆþ¤ì¤ÏÉÔÍ×¤À¤Ã¤¿
¾Ã¤¨¤ë´ë¶È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¢ ´íµ¡¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤ºâÌ³ÂÎ¼Á
¥ï¥¤¥¥å¡¼¥Ö¤Ï¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÂ¿³Û¤Î¼Ú¤êÆþ¤ì¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ð±Ä¤Ë·È¤ï¤ëÊý¤Ê¤é¤³¤³¤Çµ¿Ìä¤¬¤ï¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¼Ú¤êÆþ¤ì¤Î»È¤¤ÅÓ¤Ï²¿¤À¡©¡×¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ï¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÄó¶¡¤·¡¢¤½¤ÎÂÐ²Á¤ÇÊó½·¤ò¤â¤é¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿³Û¤Î¸ÇÄê»ñ»º¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢ÅöÁ³¼Ú¤êÆþ¤ì¤âÉÔÍ×¤Ç¤¹¡Ê¶áÇ¯¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤òÈ¼¤¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¿³Û¤Î»ñ¶â¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ï¥¤¥¥å¡¼¥Ö¤Ï¤½¤Î·ÁÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£
¿Í»ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶È¤Ç¤¢¤ë¥ï¥¤¥¥å¡¼¥Ö¤¬¤É¤³¤ËÂ¿³Û¤Ê»ñ¶â¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢£¡Ö¼Ò°÷¤ÎµëÎÁ2ÇÜ¡×¤Ï°ì»þ¡¢ÁÕ¸ù¤·¤¿¤¬¡Ä
¤½¤ì¤Ï°ÂÅÄ»á¤Î²ó¸ÜÏ¿¤òÆÉ¤á¤Ð¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿³Û¤Î¼Ú¤êÆþ¤ì¤Ï¿Í·ïÈñ¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ø»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í·ïÈñ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼Ò°÷¤ÎµëÎÁ¤ò¶È³¦Ê¿¶Ñ¤Î2ÇÜ¶á¤¯¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤²¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò°Ï¤¤¹þ¤àºîÀï¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÀï¤Ï¸ù¤òÁÕ¤·¡¢Í¥½¨¤Ê¼ã¼ê¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¡¢¥ï¥¤¥¥å¡¼¥ÖµÞÀ®Ä¹¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢·Ð±Ä¤ÎÂç¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢¿Í·ïÈñ¤Î¤è¤¦¤Ê¹±¾ïÅª¤Ê»ÙÊ§¤¤»ñ¶â¤ò¡¢¼Ú¤êÆþ¤ì¤ÇÏÅ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·Ð±Ä¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Çä¾å¤«¤éÇä¾å¸¶²Á¤ò°ú¤¤¤¿ÁÆÍø±×¡ÊÇä¾åÁíÍø±×¡Ë¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÏÅ¤¨¤ë¤À¤±¤Î¿Í·ïÈñ¤·¤«´ë¶È¤ÏÊ§¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÆÍø¤ÇÏÅ¤¨¤Ê¤¤¸ÇÄêÈñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¹Ô¤¨¤ÐÉ¬Á³Åª¤ËÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤¹¡£
°ÂÅÄ»á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿Í·ïÈñ¤òÅê»ñ¤È¤ß¤Ê¤·¡¢¸Û¤Ã¤¿¿Í°÷¤¬Íø½á¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Ð¡¢Ã»´üÅªÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÍø½á¤Ç¼ÚÆþ¤ÏÊÖºÑ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤Î»×ÏÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢ÄÌ¾ï¸ÇÄê»ñ»º¤Ø¤ÎÅê»ñ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¿Íºà¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢¡Ëè·îÉ¬¤ºÈ¯À¸¤¹¤ë¸ÇÄêÈñ¤Ç¤¢¤ë¢ËÜÅö¤Ë²Ô¤²¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ï¸Û¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤é¤Ê¤¤£ÅÓÃæÂà¼Ò¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡¢¤Ê¤É·Ð±Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¯¡¢¥ï¥¤¥¥å¡¼¥Ö¤â¸·¤·¤¤ºâÌ³¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Àè¡¹¤Î»ö¶È³ÈÂç¤ò´üÂÔ¤·¤Æ»ñ¶â±ç½õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÂ¸Â³¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬µ¯¤¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬°ú¤µ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÎÌ¿±¿¤Ï¿Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¥¤¥¥å¡¼¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í·ïÈñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤ÇÏÅ¤¦¤Î¤Ï¸À¸ìÆ»ÃÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢²áÅÙ¤Ê¼Ú¤êÆþ¤ì°ÍÂ¸¤Ï´ë¶È¤ÎÂ¸Â³¤ò´í¤¦¤¯¤·¤Þ¤¹¡£»ö¶È¤òÀ®Ä¹³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¼Ú¤êÆþ¤ì¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢Áí»ñ»º¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¸Ê»ñËÜ¤ÎÈæÎ¨¤Ï30¡ó°Ê¾å¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥¹¥È¥é¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢µá¿´ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿
¾Ã¤¨¤ë´ë¶È¤Î¶¦ÄÌÅÀ£ ÍýÇ°¤Ê¤·Ð±Ä
¥ï¥¤¥¥å¡¼¥Ö¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈµëÎÁ¤òÁê¾ì¤è¤ê¹â¤á¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿Íºà¤ò½¸¤á¤¿´ë¶È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÌÜÅª¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£
´ë¶È¤Ï±ÄÍø¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ò°÷¤¬¤è¤ê¹â¤¤Êó½·¤òµá¤á¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¶â¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤¬±ï¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¡£¶â¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤Ï¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤ÐÊø²õ¤·¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥¥å¡¼¥Ö¤â¶ÈÀÓ¤¬ÄãÌÂ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥È¥é¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬·ë²ÌÅª¤ËÁÈ¿¥¤Îµá¿´ÎÏÄã²¼¤ò¾·¤¤Þ¤·¤¿¡£É¬Á³Åª¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Á¤¬Äã²¼¤·¡¢Çä¾å²óÉü¤â¸«¹þ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´ë¶È¤¬À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î»°¸¶Â§
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿²á¤Á¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢²áµî¤Î°Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÂçÀÚ¤Ê¶µ·±¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë»ñËÜ¼çµÁ¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À½ÂÂô±É°ì¤ÏÃø½ñ¡ØÏÀ¸ì¤È»»È×¡Ù¤ò»Ä¤·¡¢¡Ö·Ð±Ä¤Ë¤Ï»»È×¡Ê¤ª¶â¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÏÀ¸ì¡ÊÍýÇ°¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡×¤È²ü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½Ð¸÷¶½»º¡Ê³ô¡ËÁÏ¶È¼Ô¤Î½Ð¸÷º´»°¤Ï¡Ö²«¶â¤ÎÅÛÎì¤¿¤ë¤Ê¤«¤ì¡×¡Ö¿Í´ÖÂº½Å¡×¤ÎÍýÇ°¤ò·Ç¤²¡¢½Ð¸÷¤Î»ö¶È¤Ï¶âÌÙ¤±¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Âº½Å¤µ¤ì¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤À¤È¼Ò°÷¤Ø¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÌý¼«Í³²½¤ÎÃæ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÀÐÌý²ñ¼Ò¤¬ÅÝ»º¤¹¤ëÃæ¡¢ºâÌ³Åª¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀÈ¼å¤À¤Ã¤¿½Ð¸÷¶½»º¤¬À¸¤»Ä¤ê¡¢100Ç¯´ë¶È¤È¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÍýÇ°¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¸À¤¤²á¤®¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À°Íý¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¾Ã¤¨¤ë´ë¶È¤Ë¤Ï
¡ À®Ä¹¤Ø¤Î¸¸ÁÛ¤ÈÉÔ°ÂÄê¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë
¢ ´íµ¡¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤ºâÌ³ÂÎ¼Á
£ ÍýÇ°¤Ê¤·Ð±Ä
¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÁÆ¬¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¼ºÇÔ¤Ë¤ÏºÆ¸½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾åµ¤ÎÅÀ¤òÆ§½±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¼ºÇÔ¤¹¤ë³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç½½Ê¬µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÕ¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢
¡¦À®Ä¹¤Ø¤Î¸¸ÁÛ¤òÊú¤«¤º¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼³ÍÆÀ¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¼ý±×¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë
¡¦´íµ¡¤¬µ¯¤¤Æ¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤ºâÌ³ÂÎ¼Á¤òºî¤ê¾å¤²¤ë
¡¦ÍýÇ°¤ò»ý¤Á¡¢ÍýÇ°¤ò¿»Æ©¤µ¤»¡¢µá¿´ÎÏ¤Î¤¢¤ëÁÈ¿¥¤òºî¤ë
¤³¤Î3ÅÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ÐÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë´ë¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£
----------
ÀÐ¸¶ ¾°¹¬¡Ê¤¤¤·¤Ï¤é¡¦¤Ê¤ª¤æ¤¡Ë
·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¼ÒÄ¹
1973Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¾åÃÒÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô·Ð±Ä³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢½Ð¸÷¶½»º¤ËÆþ¼Ò¡£2008Ç¯¡¢34ºÐ¤Î»þ¤ËÆÈÎ©µ¯¶È¡£2012Ç¯Ë¡¿Í²½¤·¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÀßÎ©¡£·Ð±Ä¼Ô¡¦»Î¶È¡¢120¼Ò¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¸Þ¤ÄÀ±¡ú¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤ò¼çºË¡£¡ÖÅìÍÎ·ÐºÑONLINE¡×¡¢¡Ø·î´©¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡Ù¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±éÂ¿¿ô¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼ÒÄ¹¡ª ¤ª¶â¤Ï¡Ö¤³¤³¤À¤±¡×²¡¤µ¤¨¤ì¤Ð²ñ¼Ò¤ÏÄÙ¤ì¤Ê¤¤¡¡2Ëç¤Î¥·¡¼¥È¤ÇÍø±×¤È¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ò³Î¼Â¤Ë»Ä¤¹¡ª¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡ØÉã¤¬»Ò¤ËÅÁ¤¨¤ë¡¡13ºÐ¤«¤é¤Î¤ª¶â¤Ë°ìÀ¸º¤¤é¤Ê¤¤¤¿¤Ã¤¿3¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¼ÒÄ¹ ÀÐ¸¶ ¾°¹¬¡Ë