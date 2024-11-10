¡ÖËü°ì¤ËÈ÷¤¨¤¿ÊÝ¸±²ÃÆþ¡×¡Ö°ì³ÍÀé¶â¤òÌ´¸«¤ëÊõ¤¯¤¸¹ØÆþ¡×¡Ä°ì¸«ÁêÈ¿¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Î°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¡Ú·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤¬²òÀâ¡Û
ÆüËÜ¿Í¤ÏÊÝ¸±¤¬Âç¹¥¤¤À¡¢¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÊõ¤¯¤¸¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÂ»¤òËÉ¤°ÊÝ¸±¤ÈÂçÌÙ¤±¤òÁÀ¤¦Êõ¤¯¤¸¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÀµÈ¿ÂÐ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï·ë¹½»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ô¤¬»÷¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤ÎÄÍºê¸øµÁ»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¶¦ÄÌÅÀ¡¡Ä¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÂ»¤Ê¼è°ú¡×¤Ç¤¢¤ë
ÊÝ¸±¤âÊõ¤¯¤¸¤â¡¢³ÎÎ¨Åª¤Ë¤ÏµÒ¤¬Â»¤ò¤¹¤ë¡Ê´üÂÔÃÍ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¡¢¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¼è°ú¤Ç¤¹¡£µÒ¤¬Ê§¤Ã¤¿ÊÝ¸±ÎÁ¤ÈµÒ¤¬¼õ¤±¼è¤ëÊÝ¸±¶â¤Ç¤ÏÁ°¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¯¡¢µÒ¤¬¹ØÆþ»þ¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿Êõ¤¯¤¸¹ØÆþÂå¶â¤ÈÅöÁªµÒ¤¬¼õ¤±¼è¤ë¾Þ¶â¤Ç¤ÏÁ°¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤äÊõ¤¯¤¸È¯¹ÔÂÎ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òÄ´¤Ù¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤âµÒ¤¬Ê§¤Ã¤¿¶â³Û¤È¼õ¤±¼è¤ë¶â³Û¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤äÊõ¤¯¤¸È¯¹ÔÂÎ¤Ï¿Í·ïÈñÅù¤¬»ÙÊ§¤¨¤º¤ËÅÝ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤Î¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¡ÖÁê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ÇÊª¤ò¹Í¤¨¤í¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÅú¤¨¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÀäÂÐÌÙ¤«¤ë¾¦ÉÊ¤òÇä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬ÀäÂÐÌÙ¤«¤ë¾¦ÉÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾´ý¤ä°Ï¸ë¤ÎÂÐÀï»þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤¬ºÇ¤â·ù¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¼ê¤òÂÇ¤Ä¤Ù¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬ºÇ¤â·ù¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¤Í¡£
¶¦ÄÌÅÀ¢¡Ä¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖÉÔ¹çÍý¡×¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤
Êõ¤¯¤¸¤ÏÂ»¤Ê¼è°ú¤Ç¤¹¤¬¡¢Êõ¤¯¤¸¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬ÉÔ¹çÍý¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êõ¤¯¤¸¤òÇã¤Ã¤Æ¤«¤éÅöÁªÈÖ¹æÈ¯É½¤Þ¤Ç¡ÖÅö¤¿¤ì¡×¤ÈÇ°¤¸Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿¤é²¿¤òÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹ØÆþÂå¶â¤Î¿ôÉ´±ß¤Ê¤É°Â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¸±²ÃÆþ¤âÂ»¤Ê¼è°ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀäÂÐÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤Ï¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢Ëü¤¬°ì¤Î¤È¤¤Ë²ÈÂ²¤¬Ï©Æ¬¤ËÌÂ¤¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢Âç»ö¸Î¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ²¯±ßÃ±°Ì¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÊÝ¸±¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÉÔÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÆÈ¿È¼Ô¤ä2¿Í¤È¤âÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØ¡¢Âà¿¦¶â¼õÎÎ¸å¤Î¸µ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤É¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤Ç¤â¡ÊÈá¤·¤à¿Í¤Ï¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡ËÀ¸³èÌÌ¤ÇÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¶¦ÄÌÅÀ£¡Ä²ÃÆþ¤·¤¿¤¤¡¦Çã¤¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¾¤Îºø³Ð¤Î±Æ¶Á
ÌÜ¤Îºø³Ð¤ÏÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¾¤âºø³Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Èó¾ï¤ËÄã¤¤³ÎÎ¨¤Ï¼ÂºÝ¤è¤ê¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Êõ¤¯¤¸¤¬Åö¤¿¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤âÈô¹Ôµ¡¤¬Íî¤Á¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤Îºø³Ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤À¤ê±¿Å¾¤ÇÂç»ö¸Î¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤Îºø³Ð¤Î¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Îºø³Ð¤¬¡¢Êõ¤¯¤¸¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤¿¤êÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤è¤¦¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤äÊõ¤¯¤¸È¯¹ÔÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤Î¤è¤¤ºø³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÊý¤Ç¡¢Êõ¤¯¤¸¤òÇã¤Ã¤¿¿Í¤äÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Êõ¤¯¤¸¤òÇã¤Ã¤¿¤êÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿¤é²¿¤òÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÅöÁªÈÖ¹æÈ¯É½¤òÂÔ¤Ä´î¤Ó¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡¢Ëü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¤ËÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤Ê°Â¿´´¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ËÜ¼Á¤ÏÆ±¤¸¤â¤Î
¼Â¤Ï¡¢ÊÝ¸±¤ÈÊõ¤¯¤¸¤ÎËÜ¼Á¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£³§¤«¤é¶â¤ò½¸¤á¤ÆÆÃÄê¤Î¿Í¤ËÂç¶â¤òÅÏ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸±¤Î¾ì¹ç¤Ï±¿¤Î°¤¤¿Í¤Ë¡¢Êõ¤¯¤¸¤Î¾ì¹ç¤Ï±¿¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤À¤é°äÂ²¤ËÊÝ¸±¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÎÙ¤ÎÂ¼Ä¹¤¬»à¤ó¤À¤é¤¢¤Ê¤¿¤ËÊÝ¸±¶â¤ò»ÙÊ§¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊõ¤¯¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÊÝ¸±¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÎÙ¤ÎÂ¼Ä¹¤¬»à¤Ì¤³¤È¤òË¾¤à¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¤âÌäÂê¤Ç¤¹¤·¡¢Ëü¤¬°ì¤Ë¤âÎÙ¤ÎÂ¼Ä¹¤ò»¦¤½¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Èº¤¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¼ÂºÝ¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³ô²ÁË½ÍîÊÝ¸±¡Ê¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¤¹¡Ë¤Ç¤¹¡£»ÅÁÈ¤ß¤ÏÊ£»¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢³ô²Á¤¬Ë½Íî¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤â¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢³ô²Á¤¬Ë½Íî¤·¤¿¤éÂç¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢³ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡Ö³ô²Á¤¬Ë½Íî¤·¤¿¤È¤¤ÎÂ»¼º¤òÊäÅ¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤¿¤á¤ËÇã¤¦¤â¤Î¡ÊÊÝ¸±¡Ë¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢³ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Çã¤¨¤ÐÊõ¤¯¤¸¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¾¯¤Ê¤¤»ñ¶â¤ÇÂçÌÙ¤±¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
º£²ó¤Ï¡¢°Ê¾å¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¹Æ¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÙÉô¤¬¸·Ì©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¡¢¹Ö±é¡¢¸¶¹ÆÅù¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»öÌ³¶É¡×¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖTHE GOLD ONLINE¡×¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡×¤«¤é¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄÍºê ¸øµÁ
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È