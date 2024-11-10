「instax mini Evo」急上昇！ 今売れてるコンパクトデジカメTOP10 2024/11/10
「BCNランキング」2024年10月28日〜11月3日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PowerShot SX740 HS シルバー
PSSX740HS(SL)（キヤノン）
2位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
3位 instax mini Evo Brown
instax mini Evo Brown（富士フイルム）
3位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
5位 PowerShot SX740 HS ブラック
PSSX740HS(BK)（キヤノン）
6位 IXY 650 ブラック
IXY650(BK)（キヤノン）
7位 PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
8位 instax mini Evo FUJIFILM 90th Anniversary Special Kit TITANIUM GOLD
instax mini Evo FUJIFILM 90th Anniversary Special Kit TITANIUM GOLD（富士フイルム）
9位 instax mini Evo FUJIFILM 90th Anniversary Special Kit DARK SILVER
instax mini Evo FUJIFILM 90th Anniversary Special Kit DARK SILVER（富士フイルム）
10位 IXY 650 シルバー
IXY650(SL)（キヤノン）
PowerShot SX740 HS シルバー
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 PowerShot SX740 HS シルバー
PSSX740HS(SL)（キヤノン）
2位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
3位 instax mini Evo Brown
instax mini Evo Brown（富士フイルム）
FZ55(BK)（KODAK）
5位 PowerShot SX740 HS ブラック
PSSX740HS(BK)（キヤノン）
6位 IXY 650 ブラック
IXY650(BK)（キヤノン）
7位 PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
8位 instax mini Evo FUJIFILM 90th Anniversary Special Kit TITANIUM GOLD
instax mini Evo FUJIFILM 90th Anniversary Special Kit TITANIUM GOLD（富士フイルム）
9位 instax mini Evo FUJIFILM 90th Anniversary Special Kit DARK SILVER
instax mini Evo FUJIFILM 90th Anniversary Special Kit DARK SILVER（富士フイルム）
10位 IXY 650 シルバー
IXY650(SL)（キヤノン）
PowerShot SX740 HS シルバー
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。